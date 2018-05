Der SSV Ehingen-Süd trifft auf einen stark veränderten Gegner

Ihr drittes Spiel innerhalb von neun Tagen bestreiten in der Fußball-Verbandsliga der SSV Ehingen-Süd und Calcio Leinfelden-Echterdingen – und treffen am Sonntag, 6. Mai, 15 Uhr, in Echterdingen aufeinander. Beide Teams blieben am vergangenen Wochenende und am ersten Mai ungeschlagen, Süd holte gegen Sindelfingen und Essingen vier Punkte, Calcio gegen Essingen und Schwäbisch Hall sogar sechs.

Für SSV-Trainer Michael Bochtler haben die jüngsten Ergebnisse aber wenig zu sagen. „In dieser Liga sind Spiele so von der Tagesform abhängig“, sagt Bochtler. Die Schwankungen sind bei vielen Teams beträchtlich. Die Kirchbierlinger sind nicht ausgenommen, vor dem Doppelpack gegen Sindelfingen und Essingen hatten sie bei den zuletzt oft schwächelnden Dorfmerkingen 0:6 verloren. Dennoch: Es war die einzige Niederlage in den zurückliegenden fünf Spielen für den SSV, der aber weiter abstiegsgefährdet ist. „Wir dürfen uns nichts erlauben, dürfen uns nicht ausruhen, denn die Liga ist gnadenlos“, so Bochtler. Unverändert ist die Devise: an Punkten mitnehmen, was möglich ist. Auch gegen Leinfelden-Echterdingen.

In der Vorrunde verloren die Kirchbierlinger gegen Calcio; es war in der Phase, in der Süd über Wochen glücklos war. Das 1:3 gegen Leinfelden-Echterdingen war unnötig, Bochtler erinnert sich an die „unglücklichen“ Gegentore nach 1:0-Führung. Vergleichbar ist das Calcio-Team gegenüber damals nur noch bedingt: Zuletzt gegen Schwäbisch Hall liefen für Leinfelden-Echterdingen nur noch drei Spieler auf, die im Herbst im Duell in Kirchbierlingen in der Startelf standen. Vier von ihnen sind nicht mehr im Verein: Torjäger Shkemb Miftari wechselte in der Winterpause zum FC Schalke 04 II und erst vor wenigen Wochen wurden drei weitere Stammspieler – Kapitän Gökhan Gümüssü, Volkan Candan und Diamant Avdiu – suspendiert. Sie hatten sich offenbar 24 Stunden vor einer Partie ihrer Mannschaft zu einem Kurztrip nach Spanien mit Junggesellenabschied verabschiedet, was bei den Vereinsverantwortlichen gar nicht gut ankam.

Andere Calcio-Spieler, die in der Vorrunde verletzt waren, sind dagegen wieder dabei: allen voran Thomas Scheuring und Angreifer Sascha Häcker. Gegen Essingen (2:1) erzielte der von höherklassigen Vereinen umworbene Häcker beide Treffer und war auch beim 2:1 gegen Schwäbisch Hall einmal erfolgreich. „Wir müssen auf vieles vorbereitet sein“, sagt Süd-Trainer Bochtler.

Dies betrifft auch die eigene Mannschaft, deren Anfangsformation noch offen ist. Neben den langzeitverletzten Michael Turkalj und Daniel Weber fällt auch Jonas Guggenmoser aus, Philipp Schleker, der schon das Spiel gegen Essingen verpasst hatte, setzte danach mit dem Training aus, Stefan Hess ist ebenfalls angeschlagen und bestritt am Donnerstag nur eine Laufeinheit. Sicher fehlen werden am Sonntag die privat verhinderten Aaron Akhabue und Lukas Schick. Zwar ist Danijel Sutalo zurück im Kader, doch auch mit ihm „haben wir, Stand Freitag, nur zwei Wechselspieler“, sagt Bochtler. Weil die zweite Mannschaft von Süd ebenfalls am Sonntag spielt, werden wohl A-Junioren mit nach Echterdingen reisen. Einer der Kandidaten ist Semir Telalovic, der bereits einmal pro Woche mit der ersten Mannschaft trainiert.