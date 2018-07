Der Fußball-Verbandsligist SSV Ehingen-Süd hat am Sonntagnachmittag ein Vorbereitungsspiel gegen den Landesliga-Rückkehrer FV Biberach in Stafflangen mit 5:2 (1:2) gewonnen. Hannes Pöschl traf dreimal für Süd, Semir Telalovic und Timo Barwan je einmal.

Der SSV Ehingen-Süd, der nicht mit dem kompletten Kader angetreten war, erwischte den besseren Start in dem Einlagespiel anlässlich des Federseepokals: Semir Telalovic schloss eine Kombination in der dritten Minute mit dem 1:0 ab. Über weite Strecken der ersten Halbzeit war jedoch Sand im Getriebe des SSV-Spiels, Trainer Michael Bochtler war nicht zufrieden mit seiner Mannschaft. Er bemängelte die Fehlpässe im Spielaufbau, die dem Gegner Konter ermöglichten, zudem haperte es im Angriff. „Wir haben in der ersten Halbzeit spielerisch keine Lösungen gefunden, kaum Chancen kreiert“, so Bochtler. Nur einen Kopfball an die Latte gab es für den SSV vor der Pause noch zu notieren. Biberach traf ebenfalls per Kopf einmal den Pfosten und kam zu zwei Treffern, jedoch unter Mithilfe des Verbandsligisten: Das 1:1 fiel durch einen Foulelfmeter (9.) und vor dem 2:1 legte ein Süd-Spieler den Ball am herausgelaufenen Torhüter Benjamin Gralla vorbei, sodass ein Biberacher nur noch ins leere Tor einschieben musste (33.).

Nach der Pause änderte sich das Bild. Der Verbandsligist verlor nur wenige Bälle im Spielaufbau und war im Angriff zielstrebiger. Der eingewechselte Hannes Pöschl glich aus (51.) und ließ zwei weitere Treffer zum 4:2 folgen (73., 75.). Timo Barwan erzielte wenig später das 5:2 (80.). Der FV Biberach, bei dem die Kräfte schwanden, hatte in der zweiten Halbzeit kaum noch Chancen.

Am Mittwoch, 1. August, bestreitet der SSV Ehingen-Süd sein nächstes Testspiel. Der Verbandsligist empfängt den Landesligisten TSV Blaustein, der vom langjährigen Erbacher Rafael da Silva trainiert wird. Anpfiff in Kirchbierlingen ist um 19 Uhr.