4:4 nach 1:4: Ehingen-Süd wendet Niederlage zum Saisonabschluss ab

Der SSV Ehingen-Süd und der VfL Pfullingen haben sich am letzten Spieltag der Fußball-Verbandsliga 4:4 getrennt. In der Partie, die für beide Teams von überschaubarer Bedeutung war, dominierten vor der Pause die Gäste und führten klar, ehe im Verlauf der zweiten 45 Minuten die Kirchbierlinger aufdrehten und ihren Drei-Tore-Pausenrückstand noch wettmachten. Auffälligste Spieler bei Süd: Samuel Kollmann, der seine Abschiedsvorstellung gab, und Benjamin Gralla, der normalerweise Tore verhindert, diesmal aber im Angriff zum Einsatz kam und mit seinem einen sehenswerten Treffer die Aufholjagd einläutete.

Wer nach dem Spiel des Tabellenachten Ehingen-Süd gegen den Vierzehnten Pfullingen VfL-Trainer Michael Konietzny reden hörte, staunte nicht schlecht. Von wegen, es ging um rein gar nichts mehr: Konietzny stauchte seine Spieler kräftig zusammen und nahm auch hernach, bei der Analyse in kleinerer Runde, kein Blatt vor den Mund. So ein Auftreten wie in der zweiten Halbzeit, als der VfL einen 4:1-Vorsprung verspielte, ärgere ihn maßlos, sagte Konietzny. „Die ganze Saison ist das schon so, wir steigen ja nicht umsonst ab.“

Süd-Trainer Michael Bochtler, der das eine oder andere Mal in dieser Saison ebenfalls klare Worte gefunden hat, wenn ihm das Spiel seines Teams nicht gefallen hat, nahm die letzten 90 Minuten der Verbandsliga-Runde mit Gelassenheit hin – obwohl auch ihn das Spiel seiner Mannschaft über Strecken nicht begeistert hatte. „Mit der ersten Halbzeit bin ich überhaupt nicht zufrieden und mit der zweiten Halbzeit phasenweise auch nicht“, so Bochtler. „Es war ein Sommerkick.“

Für die Zuschauer war es eine, dank der acht Treffer, unterhaltsame Begegnung bei großer Hitze und drückender Schwüle. In der ersten Halbzeit ließ die gegenüber den vergangenen Wochen stark veränderte Heimelf zu große Lücken, die Pfullingen dankbar nutzte. Lukas Früh erzielte das 1:0 (19.), Christos Chatzimalousis das 2:0 (30.), nachdem Fabian Heiland einen Schuss von Früh noch pariert hatte. Ähnlich leicht kamen die Gäste kurz vor der Pause auch zu ihren weiteren Treffern: Erst drückte Tobias Steiner nach einer Ecke den Ball freistehend zum 3:1 ins Tor (42.), ehe in der Nachspielzeit Lukas Früh nach einem Pass in die Tiefe allein auf Heiland zulief, Keeper ausspielte und zum 4:1 ins leere Tor schob.

Süd war in der ersten Halbzeit selten gefährlich: Bei der einzigen Chance der Gastgeber in der ersten halben Stunde lenkte der VfL-Torhüter einen Kopfball von Aaron Akhabue nach Flanke von Daniel Maier an die Latte und verhinderte dann den Nachschuss von Samuel Kollmann (23.). Die zweite gute Chance des SSV brachte einen Treffer: Kollmann, der in seinem letzten Spiel nach drei Jahren für Süd die Mannschaft als Kapitän aufs Feld geführt hatte, verkürzte mit einem perfekten Kopfball (42.).

Nach der Pause sah es anders aus. Bochtler, der schon vor der Halbzeit einmal wechseln musste (für den angeschlagenen Noah Gnandt kam Hannes Pöschl) brachte nach dem Seitenwechsel Außenverteidiger Lukas Schick und stellte Timo Barwan auf die angestammte Position. Beim Aufsteiger lief es deutlich besser, Barwan traf den Pfosten (66.). Die Aufholjagd läutete aber ein diesmal fachfremd eingesetzter Spieler: Benjamin Gralla traf knapp zehn Minuten nach seiner Einwechslung mit einem Flugkopfball nach butterweicher Kollmann-Flanke zum 2:4 (75.).

Süd wollte mehr, startete einen Angriff nach dem anderen. Zwei davon endeten mit einem Tor: Nach misslungener Abseitsfalle spielten Maier und Kollmann den Torwart aus und Samuel Kollmann traf zum 3:4 (84.), dann drückte Daniel Maier den Ball aus kurzer Distanz zum 4:4 ins Tor (87.). Damit hatten die Kirchbierlinger eine Niederlage zum Abschluss ihrer ersten Verbandsliga-Saison abgewendet.

„Immer gute Unterhaltung“

„Wir bieten immer gute Unterhaltung“, sagte SSV-Sportvorstand Helmut Schleker, der vor dem Anpfiff Samuel Kollmann und Uli Hymer, langjähriger Spieler und zuletzt Co-Trainer bei Ehingen-Süd, verabschiedet hatte. „Die erste Halbzeit war die Einstellung ein bisschen zu lasch, aber dann hat man wieder den Charakter der Mannschaft gesehen. Nach einem 1:4 gab es noch ein 4:4, während Pfullingen unseren Sechzehner gar nicht mehr gesehen hat.“