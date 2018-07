Unbekannte stehlen Diebesgut im Wert von 15.000 Euro

Unbekannte sind in der Nacht von Montag auf Dienstag in eine Firma in Mehrstetten (Landkreis Reutlingen) eingebrochen. Nach Angaben der Polizei beläuft sich der Wer des Diebesgutes auf mindestens 15 000 Euro.

Demnach verschafften sich die Einbrecher zwischen 18 Uhr und 6 Uhr über eine Tür Zutritt zu den Lager- und Werkhallen der Firma in der Straße Heutal. Dort griffen sie sich hochwertige Werkzeuge, wie Akkuschrauber, Stich- und Oberfräsen und anderes Werkzeug. Zudem ließen sie den Inhalt diverser Kaffeekassen sowie mehrere Laptops mitgehen. Auch einen Kaffeeautomaten wuchteten sie auf und plünderten ihn aus.

Der Wert des Diebesgutes wird derzeit auf mindestens 15 000 Euro beziffert. Das Polizeirevier Münsingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 07381/93640 zu melden.