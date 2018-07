SG Justingen feiert 50. Geburtstag

Einen sehr fröhlichen Festabend haben die Jubiläumsbesucher bei der Sportgemeinschaft Justingen erlebt. Die SG ist heuer 50 Jahre alt, und das wurde mit Ehrungen, Kabarett und einem umgedichteten Schlager auf den langjährigen Vorsitzenden gefeiert. Schließlich gab es mehr als 50 Männer und eine Frau zu ehren. Der Frauenanteil sei im Ausschuss immer gering geblieben, sagte SG-Chef Franz Rothenbacher bei diese Gelegenheit. Vor der Ehrung wurde den bereits verstorbenen Gründern und Mitgliedern gedacht.

Die Ehrungen wurden in sechs abendfüllende Blöcke gepackt. Damit es nicht langweilig wird, war die heimische Kabarettistin Hillu Stoll mit ihrem Kollegen Franz Auber engagiert, um für Auflockerung zu sorgen, was sehr gut klappte. Die Kabarettisten traten mal solo, mal im Duo auf und banden das Publikum, insbesondere den Vereinschef, in ihre Humorvorträge als Überleitung auf den nächsten Ehrungsblock ein. Franz Rothenbacher ehrte zunächst die Gründungsmitglieder, dann diejenigen, die noch im Gründungsjahr beigetreten waren und schließlich auch langjährige Ausschussmitglieder. Immanuel Groß arbeitet bereits seit 35 Jahren im Ausschuss mit. Für solch ein langes Ehrenamt gibt es noch gar keine Ehrennadel in der SG Justingen. Groß bekam ein Geschenk.

Erinnerung an die Anfänge

Franz Rothenbacher durfte sich bei den Ehrungen der langjährigen Mitglieder ganz auf seine persönliche Ansprache konzentrieren. Drei Männer aus dem Ausschuss übernahmen die Übergabe von Urkunde, Ehrennadel und Geschenk. Zu Beginn der Veranstaltung waren alle Gründer außerhalb des Zelts zum Gruppenfoto aufgestellt worden. Dieses Foto wird ihnen als weiteres Geschenk nachgereicht. Der SG-Chef hatte zum Beginn der Veranstaltung kurz an die Vereinsgeschichte erinnert. Treibende Kraft waren Fußballer des Jahrgangs 1950, die am Ort kicken wollten und den Verein 1968 auf die Beine stellten, um 1969 erstmals im Spielbetrieb mitzumischen und über Jahre mit vorderen Tabellenplätzen zu glänzen. 1978 folgte der erste Aufstieg und 1996 die Fußballfusion mit Ingstetten.

Weil im Sportlerlokal die Duschen fehlten, erfolgte der Sportheimbau. Der Tennisboom in den 1980er-Jahren schlug mit dem Bau der Tennisplätze auch in Justingen ein. Heute fehlen Tennisspieler. Bis Anfang der 1990er-Jahre finanzierte der Verein seine Ausgaben vorwiegend über Zeltfeste mit Auftritten der damals gängigen Bands „Papas“ und „Black Sunday“, um dann auf die heute immer noch erfolgreichen Powerdiscos umzusteigen. Beim ersten Mal nahmen 80 Besucher teil. Kürzlich wurde die 150. Powerdisco mit 2000 Gästen gefeiert (wir berichteten).

Seit 25 Jahren leitet Franz Rothenbacher als einer von nur drei Vorsitzenden in 50 Jahren die SG Justingen. Ihm zu Ehren trat das Duo „Horst und Horst“ (Horst Braun, Horst Scheible) mit Backgroundtänzern und dem umgedichteten Lied „Dschingis Khan“ von der einstigen gleichnamigen Band auf. Außerdem bekam er einen Riesenpokal geschenkt. Das Lied erwies sich als Hit in dem gelungenen, ungezwungenen Festabend, der übrigens mit dem Hinweis begonnen hatte, dass die Getränke frei sind.

Mitglieder werden geehrt

Gründungsmitglieder: Hans Auchter, Josef Blankenhorn, Hubert Bloching, Günter Braun, Siegfried Braun, Reinhold Dress, Peter Eck, Anton Gaus, Josef Gaus, Lorenz Glökler, August Haug, Josef Haug, Franz Kalteisen, Georg Klar, Josef Kley, Josef Klöble, Bruno Lock, Dieter Oechsner, Josef Oechsner, Gisela Rommel, Hans Rommel, Erich Rothenbacher, Franz Rothenbacher, Matthias Scheible, Walter Schick, Anton Schwerdtle, Josef Stoll, Willi Stoll, Franz Storr, Franz Vopper und Walter Wölpert. Mitglied seit dem Gründungsjahr/50 Jahre: Helmut Dress, Lothar Dress, Franz Eck, Hermann Eck, Josef Enderle, Franz Fischer, Karl-Anton Mayer, Franz Rothenbacher junior, Dieter Scheible und Andreas Schmucker. 40 Jahre: Hans Helmut Braun, Günter Unmuth und Edwin Gaus. 25 Jahre: Thomas Blankenhorn, Karl-Heinz Oechsner, Klaus Österle und Ralf Rommel. Ausschussmitglieder/35 Jahre: Immanuel Groß; 20 Jahre: Armin Bronner, Jürgen Renner; 10 Jahre: Michael Fischer, Jürgen Kalt.