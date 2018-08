Schelklingen-Alb gewinnt

In der Fußball-Kreisliga A I hat am Mittwochabend der FC Schelklingen-Alb gegen den SV Oberdischingen knapp mit 1:0 gewonnen. FC Schelklingen-Alb - SV Oberdischingen 1:0 (0:0). - Tor: 1:0 Andre Kley (63.). - Bes. Vork.: Timo Rothenbacher (SA), verschießt Foulelfmeter (30.). - Um das eine Tor sei seine Mannschaft besser gewesen, sagt Alb-Trainer Wilfried Staiger. Das 1:0 vorbereitet hat Timo Rothenbacher. Am Ende der Partie habe Oberdischingen noch auf den Ausgleich gedrängt. - Res. 1:0.