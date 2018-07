Film unter freiem Himmel im Schlosshof

60 Besucher haben sich eine Open-Air-Filmvorstellung auf der Alb nicht entgehen lassen. Wenn mal etwas Besonderes geboten werde, wolle sie auch dabei sein, sagte zum Beispiel eine Besucherin. Gewählt wurde der abseits und ruhig gelegene, sogenannte Schlosshof von Familie Kramer bei Justingen als Ort für diese Vorführung. Der Albverein Justingen/Ingstetten hatte sich die Veranstaltung einfallen lassen und richtete diese unter freiem Himmel aus. Gezeigt wurde am Freitagabend der Dokumentarfilm „Weit“.

Die filmische Dokumentation schildert die Reise eines jungen Paares aus dem Schwarzwald per Anhalter um die Welt. In dem Film sind sehr viele Momentaufnahmen vom Leben der ganz unterschiedlichen Menschen, die die Anhalter mitnehmen, und deren Familien, wo sie teilweise zu Gast sein dürfen, zu sehen. Sichtbar werden andersartige Gewohnheiten in den verschiedenen Ländern Osteuropas und Asiens. In dem mehr als zweistündigen Film waren auch der Wechsel von Ruhe im Gebirge und beim stundenlangen Warten auf eine Mitfahrgelegenheit in der Einöde sowie der Großstadtlärm in Indien und Tokio klar herausgearbeitet. Zwei Schiffspassagen, einmal auf einem Containerschiff, dann auf einem Kreuzfahrtschiff, das an seinen Bestimmungshafen in Europa ausgeliefert wird, gehören zur Reise.

Das Wetter auf der Alb spielte mit und die Vorführung konnte wie geplant auf der großen Terrasse des Schlosshofes stattfinden. Die Medienzentrale des Landratsamtes stellte dem Albverein die große Leinwand und die Lautsprecher. Dort konnte auch ein Beamer ausgeliehen werden. Der Albverein investierte rund 100 Euro für die Vorführrechte, die am Schluss durch eine Spendensammlung per Hut wieder hereinkommen sollten. Der Albvereinsvorsitzende Rainer Moser hatte zu Beginn die Gäste der Veranstaltung begrüßt und hingewiesen, dass es sich erst einmal um eine einmalige Sache handelt.