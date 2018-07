Ortschaftsrat einigt sich auf Straßennamen

Der Ortschaftsrat hat sich auf einen neuen Straßennamen geeinigt. Benötigt wird ein Name für den neuen Weg im zweiten Bauabschnitt des Baugebietes „Angeleweg“. Heißen soll die Wohnstraße „Untere Halde“, entschieden die Ratsmitglieder. Bereits vorhanden sind über diesem neuen Weg der Haldenweg und darüber die Obere Halde, sodass sich nach umfangreicher Diskussion die Bezeichnung „Untere Halde“ durchsetzen konnte. Diesen Vorschlag hatte zu Beginn auch Ortsvorsteher Dieter Schmucker übereinstimmend mit Max Bloching gemacht.

Bereits vergeben, hieß es in der Diskussion, seien schließlich Namen von am Ort wichtigen Persönlichkeiten, wie Bebel, Ehmann, Stiegele und Angele. Weil in dem Wohngebiet einmal das Wiesenwegle verlaufen war, aber es im Stadtgebiet schon einen Wiesenweg gibt, kam der Rat von einer Benennung in dieser Art ab. Auch Obstwiesenweg oder Im Schafgarten fielen auf kein allgemeines Interesse. Südring, wie es diesen in Allmendingen gibt, klinge zu protzig für Ingstetten, sagte Schmucker. Die Diskussion kam immer wieder auf die „Untere Halde“ zurück, und diesem Vorschlag stimmten die sieben Ratsmitglieder dann auch einstimmig zu.

Ortsbesichtigung

Der Versammlung im Rathaus war eine Ortsbesichtigung auf dem Weg zwischen Firma Lorenz und Heinrich-Bebel-Halle mit einem kurzen Abstecher an den Farrenstall vorausgegangen. An der Halle schilderte Ortsvorsteher Schmucker den Bedarf an der Instandsetzung des Weges bis zum Ortsausgang. Die Straße müsste befestigt und eine Entwässerung geschaffen und Bordsteine aus Granit, wie diese zum Burgweg hin vorhanden sind, gesetzt werden, erklärte Schmucker den Ratsmitgliedern.

Eine Diskussion kam darüber auf, die Seitenstreifen nur neu zu kiesen. Die Seitenstreifen werden von Hallenbesuchern als Parkplätze genutzt und sollten zumindest Rasensteine erhalten, wenn schon die Fläche heutzutage nicht mehr gänzlich versiegelt wird. An dem Weg „Am Sportplatz“ hat die Firma Lorenz eine zweite Einfahrt. Der Ortsvorsteher betonte, die Firma sei der größte Gewerbesteuerzahler im Stadtgebiet. Eingeworfen worden war in die Diskussion, ob die volle Strecke von 100 Metern renoviert werden muss oder der Teil von der Turn- und Festhalle bis zur Firmeneinfahrt ausreiche. Beantragt wird nun bei der Stadtverwaltung, die gesamte renovierungsbedürftige Straßenlänge mit Parkplatzflächen zu erneuern. Vor dem Gang ins Rathaus gab es einen Stopp am Farrenstall. Beantragt wird, zwei alte Holzfenster zu ersetzen.

In die Mittelanmeldung für den Stadthaushalt 2019 werden 500 000 Euro für die Erschließung des zweiten Bauabschnitts „Angeleweg“ geschrieben und als weitere Investitionen über den Vermögenshaushalt der 30 Quadratmeter umfassende Grunderwerb für einen Radweg und dessen Bau auf 300 Metern Länge am Ortsausgang in Richtung Justingen. Der Ortsvorsteher wartet diesbezüglich noch auf einen Ortstermin mit dem Landratsamt.

Aus dem Rat wurde der Wunsch nach einer eBike-Station laut. Details über den Standort müssten noch geklärt werden. Beim Biosphärenzentrum sollten nachgefragt werden, ob dort die Erarbeitung eines entsprechenden Konzepts geplant ist, um die Installation von eBike-Stationen abzustimmen. Als mögliche Standorte wurden der Spielplatz an der Linde und der besser einsehbare Hülenplatz im Ortszentrum genannt. Im Verwaltungshaushalt werden neue Silikonfugen an den Sockeln und die Ausbesserung der Trennfuge zwischen Alt- und Neubau und eine Entkalkungsanlage beantragt. Als übliche Pauschalen für den Teilort stehen folgende Pauschalen in der Mittelanmeldung: Jagdpachtanteil 705 Euro, für Gemeindestraßen 3000 Euro, für Feldwege 2250 Euro und als Ortsteilbudget 3950 Euro.