Auf dem Schachenhof lernen Kinder die Natur kennen

Um einen Bauernhof kennenzulernen und mehr über das Biosphärengebiet Schwäbische Alb zu erfahren, haben am Mittwoch fünf Kindergartenkinder mit ihren Erzieherinnen vom katholischen Kindergarten Schelklingen den Schachenhof bei Ingstetten besucht. Zum Abschluss gab es dann noch das erste Abzeichen als Junior-Ranger-Kid vom Biosphärengebiet. Im Wald und bei einem Imker waren die Kinder nämlich bereits. Mit der Bauernhofbesichtigung absolvierten sie die dritte Veranstaltung, die für das bronzene Abzeichen notwendig ist.

Zuerst erfuhren die Stadtkinder, was Heu und Stroh ist und schauten dem Hufschmied aus Machtolsheim beim Schneiden der Hufe zu. Auch die Alpakas bedürfen der Nagelpflege, weiß der Nachwuchs jetzt. Zwar war es draußen fast herbstlich kalt, doch im Albtraummobil von Hofbesitzerin Christine Bischoff und ihrer Freundin, der Kräuterpädagogin Uta Kramer, die beide den Lehrgang „Lernort Bauernhof“ gemacht haben und nun Kindern ihr Wissen vermitteln, ließ es sich gut aushalten: Auf dem Herd kochten Kartoffeln, am großen Esstisch ging es um heimische Kräuter aus der Natur, die zur Verfeinerung der von den Kindern selbstgemachten Butter zum Einsatz kamen. Denn auch die Stärkung zum Abschluss des kurzweiligen Vormittages auf dem Bauernhof diente der Wissensgewinnung. Essbares wird angebaut, kann aber auch ohne Zutun auf der Wiese wachsen. Gesammelt worden waren, Brennnesseln, Salbei, Holunderblüten, Rosenblütenblätter und Spitzwegerich.

Ratlose Gesichter herrschten dann aber am Esstisch zur Frage der Kräuterpädagogin, was davon in die Butter gemengt werden könne. Uta Kramer fackelte nicht lange, fasste mit den Fingerspitzen ins Schälchen mit Brennnesseln und gab etwas ins Schüsselchen mit Butter. Durch Hinschauen und Nachahmen lernen Kinder – bis ihre Butter auch verschiedenfarbige Sprenkel aufwies.

Nach dem jetzigen bronzenen Abzeichen, das von einem Frosch geziert wird, können die Kinder bis zu ihrem 12. Lebensjahr die weiteren Abzeichen erwerben. Vier weitere Veranstaltungen zu Naturthemen sind nötig, dann gibt es das silberne Abzeichen mit einem Schwarzspecht drauf. Nach insgesamt zwölf Exkursionen folgt die goldene Plakette mit dem Schwalbenschwanz-Schmetterling, und die Kinder dürfen sich Junior-Ranger-Kid nennen. Ziel sei es, sagt Uta Kramer, die Kinder ans Biosphärengebiet heranzuführen. Wenn sie als Jugendliche weiterhin Lust darauf haben, können sie weitermachen und schließlich als Junior-Ranger selbst Kindern das Naturerlebnis Schwäbische Alb vermitteln.

Angemeldet waren vom Schelklinger Kindergarten eigentlich acht Teilnehmer, gekommen waren aber nur fünf. Doch die fehlenden Kinder könnten später einmal mit ihren Eltern nach Absprache den Hof besuchen und dann auch den Stempel für den Junior-Ranger-Kidpass bekommen, meinten die beiden Ausrichterinnen.