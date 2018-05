Pfadfinder aus Hütten treffen sich zur Stammesversammlung

Interessante Berichte und tolle Bilder hat die Stammesversammlung der Pfadfinder vom Stamm „Guter Hirte“ Hütten ans Licht gebracht. Die Pfadfinder trafen sich am Wochenende im Klassenzimmer der alten Schule in Hütten.

Katrin Neher begrüßte im Namen des Vorstandsteams die DPSG Pfadfinder, ihre Eltern und Geschwister. Aktuell besteht der Stamm aus insgesamt 60 Pfadfindern und Pfadfinderinnen, die in vier Gruppen aufgeteilt sind. Die Leiterinnen dieser Gruppen sind Alina König, Lisa und Doris Späth, Sarah und Lisa Mutschler, Karin Müller, Nicole Beer und Cindy Eisele, die von den vier Jungleitern Niklas Ströbele, Sabine und Maria Tress und Sina Mutschler unterstützt werden.

Die einzelnen Gruppenleiter stellten interessante Berichte von den jährlichen Aktivitäten vor. Zu Beginn wurde das Programm der neuen Wölflingsgruppe Luchse vorgestellt, die es seit September 2017 gibt. Die Luchse bestehen aus 18 Kindern im Alter zwischen sechs und acht Jahren. Die Kinder entschieden sich für das Thema Wald. Aus diesem Grund wurde in den Gruppenstunden viel über Waldtiere und Pflanzen gelehrt. Auch ein Besuch im Wald mit einem Förster steht in der nächsten Gruppenstunde an. Außerdem wurden viele Spiele, Rätsel und Wanderungen in das Programm eingebunden.

Danach folgte der Bericht der Igel-Gruppe. Das Programm dieser Wölflingsstufe war im vergangenen Jahr sehr abwechslungsreich. Neben Schlauchboot-Touren auf der Schmiech und Schlittenfahren wurden viele Spiele gespielt. Die Pfadfinderstufen und die Roverstufe machen zusammen Gruppenstunde. Auch wenn die Gruppe keine regelmäßigen Gruppenstunden mehr hat, treffen sie sich ein bis zwei Mal im Monat und gestalten ein abwechslungsreiches Programm, wie beispielsweise ein Ausflug zur Eislaufbahn mit einem Besuch auf dem Weihnachtsmarkt. Die ältesten Pfadfinder der Gruppen „Eidechsen“ und „Grashüpfer“, reisen jährlich für ein gemeinsames Wanderwochenende ins Allgäu.

Nach den einzelnen Stufenberichten folgte der Bericht über das Zeltlager, welches der jährliche Höhepunkt im Pfadfinderjahr darstellt. Das Zeltlager 2017 stand unter dem Motto „Heldenzeit für Nachhaltigkeit“. Besonders bei solch größeren Aktionen wird das Leiterteam durch Helfer wie Carmen Menden, Sigrid Illmer, Katrin Neher, Marion Müller und Melissa Eisele unterstützt. Nach der Wahl des neuen Elternbeirats wurden noch 29 Pfadfinder mit einem Aufnäher für ihre treue Mitarbeit bei Aktionen im Pfadfinderjahr belohnt. Als nächste große Aktion steht in diesem Jahr das Zeltlager in Erbstetten auf dem Programm, bei dem auch die neue Wölflingsstufe Luchse dabei sein wird. Zum Ausklang der Stammesversammlung gab es noch Getränke, Kaffee und Kuchen.