Wohncontainer ausgebrannt

Wohncontainer von Bauarbeitern sind auf einer Baustelle bei Hohenstadt ausgebrannt. Am Samstagmorgen, kurz vor 8 Uhr, wurde ein Brand auf der Baustelle des Steinbühltunnels der Neubaustrecke der Bahn AG gemeldet. Die Löscharbeiten wurden durch die Feuerwehren aus Geislingen, Merklingen, Hohenstadt, Drackenstein und Gruibingen in Angriff genommen. Der Brand war in einem Wohncontainer entstanden und breitete sich auf die gesamte Anlage aus. Die Container waren derzeitig nicht bewohnt. Der Schaden wird auf rund 250 000 Euro geschätzt. Derzeitig wird von einem technischen Defekt als Brandursache ausgegangen.