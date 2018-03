Seit Jahren bemüht sich die Gemeinde Hohenstadt darum, ein Gewerbegebiet auszuweisen. Doch die Pläne gerieten ins Stocken. Dafür gab es Anfragen von Firmen für ein Gebäude im Ort, in dem die gewerbliche Nutzung eigentlich nicht vorgesehen war: die leerstehende Grundschule.

„Wir haben kein Gewerbegebiet und sind, was Firmen und Betriebe betrifft, einfach unterbesetzt“, sagt Bürgermeister Günter Riebort. Und das stimmt: Idyllisch ist die treffendste Bezeichnung für das etwas mehr als 800 Einwohner zählende Dorf, das aufgrund seiner Lage auf der Alb die höchste Gemeinde im Kreis Göppingen ist. Nicht einmal zwei Minuten Autofahrt, und schon ist der Ort durchquert, der von Feldern, Wiesen und Wäldern umgeben ist.

Öltanks im Boden erschweren Bebauung des Geländes

Wo ein Gewerbegebiet entstehen könnte, ist schon seit 2013 klar: auf dem Gelände der Richtfunkanlage, die einst die alliierten Soldaten nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs dort aufgestellt hatten. Nach deren Abzug übernahm die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) die Fläche. Als Günter Riebort darauf angesprochen wird, stöhnt er auf: „Die Bima stellt sich quer.“ Der Grund: Im Untergrund des Geländes befinden sich drei Öltanks; und diese müssten entfernt werden, damit Firmen dort einen Neubau hochziehen könnten. Das fordert das Landratsamt.

Die Bima wolle die Tanks nicht auf eigene Kosten entfernen. Außerdem fordere sie zu viel Geld für das Gelände, kritisiert Günter Riebort. „Ich sehe nicht ein, dass die Gemeinde riesige Summen investieren soll“, macht er deutlich. Deshalb ruht das Bebauungsplanverfahren derzeit. „Der Preis muss stimmen“, ergänzt der Schultes. Denn auch die Gebäude auf dem Grundstück müssten abgerissen werden. „Und das verursacht ebenfalls Kosten.“ Kosten, die die Gemeinde nicht schultern will – außer die Bima geht mit dem Preis runter. Günter Riebort will nun erneut das Gespräch mit der Bundesanstalt suchen und hofft, in den nächsten sechs Monaten ein Ergebnis präsentieren zu können.

Das ehemalige Funkturmgelände stellt aber nicht die einzige Option für Firmen dar: Für die seit dem Schuljahresende 2012/13 ungenutzte Grundschule gab es Anfragen, aus denen bislang allerdings nichts Konkretes wurde. Unter anderem hatte eine Arbeitsgemeinschaft der Firmen Leonhard Weiss aus Göppingen und Bauer Spezialtiefbau aus dem bayerischen Schrobenhausen Interesse signalisiert. Die Arbeitsgemeinschaft ist in den Bau des 87 Millionen Euro teuren Streckenabschnitts der ICE-Neubaustrecke Wendlingen-Ulm zwischen Merklingen und Hohenstadt eingebunden. „Sie hatte Interesse an den Räumen, entschied sich aber letztlich für Merklingen“, erzählt Günter Riebort.

Hohenstadts Bürgermeister hofft nun, dass sich im Hinblick auf den voranschreitenden Ausbau der A 8 von vier auf sechs Spuren Mieter für die Grundschule finden lassen. „Es wäre denkbar, dass Planer oder Ingenieure die Räume nutzen.“ Deshalb soll der Nutzungsplan für die Schule geändert werden. „Wir müssen in die Zukunft schauen – und Räume, die leerstehen, werden nicht besser.“