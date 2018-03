Unfallfahrer flüchtet zu Fuß von der A8

Ein bislang noch unbekannter Mann ist am Samstagabend nach einem Unfall auf der A8 bei Hohenstadt zu Fuß geflüchtet. Das teilte die Polizei am Sonntag mit.

Demnach kam ein BMW am Samstag gegen 21.30 Uhr auf der A8 nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Auto, das in Richtung München unterwegs war, beschädigte dabei zwei Warnbaken. Zeugen berichteten, wie der Fahrer anschließend zu Fuß in den Wald flüchtete. An dem Auto waren keine Kennzeichen angebracht.

Auto wurde im Januar verkauft

Ermittlungen der Polizei ergaben, dass das Auto Ende Januar an einen jungen Mann aus dem Raum Stuttgart verkauft wurde. Im Auto wurde ein Führerschein eines Mannes aus Karlsruhe aufgefunden. Der Schaden am Auto wird auf rund 1000 Euro geschätzt. Der Schaden an den Baken kann noch nicht beziffert werden.

Die Ermittlungen führt das Verkehrskommissariat in Mühlhausen.