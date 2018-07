Tippspiel: 143 Kilo wiegt das neue Metallkreuz

Ein Baustellenfest verbunden mit der Segnung eines Kreuzes vor der Kirche hat die katholische Kirchengemeinde Hohenstadt am Sonntag begangen. In der Kirche St. Margaretha fand ein Baustellen-Gottesdienst statt, die in diesem Jahr grundlegend saniert und renoviert wird. Die besondere Messe zelebrierte Pfarrer Ralf Baumgartner zusammen mit dem katholischen Diakon Peter Maile vom Baustellenprojekt der Deutschen Bundesbahn. Am Nachmittag ging das Fest weiter, als Architektin Maja Klinzer aus Lonsee über den Stand der Kirchenrenovierung informierte.

Um Baustellen im Leben ging es in der Predigt von Diakon und Betriebsseelsorger Peter Maile, der seit Jahren für die Menschen auf den S21-Baustellen sowie auf der Neubaustrecke Stuttgart-Ulm seelsorgerisch unterwegs ist. „Ich bin einer der Wenigen, der auf allen Baustellen regelmäßig präsent ist, der Zeit mitbringt und entsprechenden Zugang zu den Menschen hat“, erklärte er eingangs. Als Betriebsseelsorger sei er in der Arbeitswelt da und nahe an den Menschen. „Freude und Hoffnung, Trauer und Angst“ teile der mit den Menschen.

Und da sei seine Botschaft, dass Jesus Christus die Menschen in ihrem Alltag und bei ihrem gefährlichen Beruf begleite. Er berichtete von manchen Unfällen und Verletzten, die sich im Zuge der Großbaustellen bislang ereignet haben. Da gelte es die richtigen Worte und den richtigen Zuspruch für die Menschen zu finden. Mit Hohenstadt sei er verbunden, weil ja die neue Bahntrasse an der Gemeinde vorbei führe beziehungsweise unter ihr verlaufe, legte Diakon Maile dar. Er verwies dann auf die Baustelle in der Kirche, die zu Ehren Gottes erfolge und in der Gemeinschaft gepflegt werde.

Mit rund 100 Besucher war der Baustellen-Gottesdienst in Hohenstadt gut besucht, der zweite Kirchengemeinderatsvorsitzende Walter Schwaiger musste gar noch einige Tischgarnituren herbeischaffen, damit alle Leute Platz fanden.

Ein zweiter Höhepunkt im Anschluss an die Messfeier im Innern stellte dann die Segnung des neuen Metallkreuzes vor der Kirche dar, das Maschinenbauer Manfred Enderle geschaffen hatte. Schlicht und ohne menschlichen Corpus in einem sanft rötlichen Ton ist es gehalten. Kein hochwertiges Metall verwendete Enderle, denn es dürfe ruhig rosten. Aus einem zusammenhängenden Stück Metall ist es gefertigt.

Pfarrer Ralf Baumgartner segnete das neue Kreuz und dankte Manfred Enderle für die Arbeit und auch allen Spendern, die das schlichte Kreuz ermöglichten. Dankesworte sprach auch Kirchengemeinderat Walter Schwaiger, der Manfred Enderle zu einem gelungenen Kunstwerk gratulierte und ihn zudem ehren durfte:

Er ist seit 30 Jahren Mitglied im Kirchengemeinderat. Schwaigers herzlichen Dank galt aber auch Elfriede Riedmüller und Anita Baumeister zusammen mit ihrem Strickkreis, die sich „für kirchliche Belange enorm einbringen und viel geleistet haben.“ In den vergangenen vier Jahren habe der Hohenstadter Strickkreis um die 4000 Euro zusammengebracht und gespendet, aus vielen kleinen Veranstaltungen habe sich die schöne Summe summiert.

Dickes Lob für die Strickfrauen

Das Geld der Strickfrauen sei in den Kauf der Kirchenorgel, in ein Messgewand und nun das Kreuz samt dem Stein- und Blumenbeet geflossen. „Unser Strickkreis hat Beachtliches geleistet“, betonte Walter Schwaiger und übergab ihnen als Dankeschön einen Blumenstrauß mit dem Zusatz: „Eigentlich könnte der Blumenstrauß für die beiden engagierten Frauen nicht groß genug sein.“ Denn sie leisten noch Putzdienste und schmücken die Kirche und Anita Baumeister ist zudem im Kirchengemeinderat noch aktiv.

Der katholische Kirchenchor sang zur Kreuzsegnung unter der Leitung von Manfred Enderle noch zwei Lieder, so zunächst „Kreuz an dem der Herr gehangen“. Der Feier folgte ein Weißwurstfrühstück mit gemütlichem Beisammensein vor der Kirche, und da hatten die Hohenstadter Glück, dass die Regenwolken über Laichingen am Horizont blieben. Erst am Nachmittag setzte der Regen ein. Eine Schätzfrage lockerte das Mittagessen auf, denn zu tippen war das Gewicht, das das neue Metallkreuz vor der Kirche wiege. Dem richtigen Gewicht von 143 Kilogramm kam Rita Kuch am nächsten, die für ihren guten Tipp eine Flasche Wein als Belohnung bekam.

Rund 60 Interessierte lauschten dann am Nachmittag in der Kirche St. Margaretha den Ausführungen von Architektin Maja Klinzer aus dem Lonseer Teilort Ettlenschieß, die im Auftrag der katholischen Kirchengemeinde Hohenstadt die Innenrenovierung leitet. Sie berichtete vom bisherigen Verlauf der Sanierungs- und Renovierungsarbeiten und über den Stand der Dinge. Mit 742 000 Euro sind die Arbeiten veranschlagt und für diese Summe sollte die Kirchengemeinde rund 70 000 Euro aufbringen, geht es nach den Vorstellungen der Diözesanleitung in Rottenburg. Die Diözese Rottenburg-Stuttgart trägt den Großteil der Kosten für das Bauprojekt.

30 000 Euro sind bereits zusammen, weitere sollen über diverse Aktionen und Veranstaltungen zusammenkommen, aber auch über Spenden. Eine neue Broschüre hat die Gemeinde erstellt, in der Hoffnung, dass die beigefügten Überweisungsscheine zur Hand genommen werden. Für Herbst ist wieder ein Binokelturnier geplant und auch der Weihnachtsmarkt soll Geld in die Kasse bringen.