Polizei stopp Betrunkenen

Mehrere Zeugen meldeten am Samstag gegen 14.:45 Uhr, dass der Führer Autos sehr unsicher und in deutlichen Schlangenlinien auf der Autobahn A 8 in Fahrtrichtung Karlsruhe in Höhe von Merklingen fahren würde. Eine Streifenwagenbesatzung des Autobahnpolizeireviers Mühlhausen konnte den Fahrzeugführer am Parkplatz Drackensteiner Hang anhalten und kontrollieren. Der 50-jährige Verkehrsteilnehmer war alkoholisiert. Durch die Justiz wurde eine Blutentnahme angeordnet. Der Führerschein wurde einbehalten. (sz)