Pfingstlümmel starten durch

Die Pfingstlümmel von Hohenstadt sind in dieser Woche bei zwei Terminen besonders gefordert: Am „Glombiga Doschdeg“, 12. Februar, beim Rathaussturm sowie am Freitag, 13. Februar, bei ihrem großen Fasnetsumzug durch den Ort.

Bürgermeister Günter Riebort wollen sie am Donnerstag des Amtes entheben und ihm klar machen, dass jetzt die Narren und insbesondere die Pfingstlümmel im Ort das Sagen haben. Gegen 11 Uhr setzen sie zum Sturm auf das Rathaus an und brauchen wohl nicht viel Gegenwehr seitens des Rathausteams erwarten. In den vergangenen Jahren kapitulierte Schultes Riebort immer recht schnell. Der Vereinsvorsitzende Armin Ramminger wird die Bande anführen.

Remmidemmi ist dann am Freitag angesagt, wenn sich rund 1000 Hästräger in Hohenstadt einfinden, um dort einen farbenprächtigen Fasenetsumzug zu bilden. Aus allen Himmelsrichtungen kommen Narren herbei, die sich dann von 14 Uhr an durch den Ort schlängeln. Dem Umzug voraus geht um 12 Uhr ein Zunftmeisterempfang im Saal des Gasthauses zur Sonne. Im Anschluss an den Umzug geht es mit närrischem Treiben im Lümmelheim, Lümmelzelt, Dorf- und Feuerwehrhaus sowie im Sonnensaal weiter. Bis in die Nacht hinein soll die fünfte Jahreszeit gefeiert werden. Stark vertreten in Hohenstadt werden wohl wieder die Westerheimer sein.