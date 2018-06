Pfingstlümmel regieren nun in Hohenstadt

Mit dem Rathaussturm haben die Hohenstadter Pfingstlümmel die Regentschaft in Hohenstadt übernommen. Pünktlich um 11.11 Uhr am Glombigen stürmten Lümmel und Kindergartenkinder aus Hohenstadt sowie Drackenstein den Amtssitz von Bürgermeister Günter Riebort. Mit Remmidemmi und lauter Musik zog eine lange Polonaise durch Vorzimmer und Amtszimmer, warf Konfetti und „nötigte“ den Hohenstadter Schultes seinen Dienstsessel zu verlassen.

Im Vorraum des Rathauses wurde Riebort entthront. Dazu wurde ihm das Pfingstlümmelgewand übergestreift und er musste die Narrenregeln anhören. Bis Aschermittwoch ist ihm sämtliche Amtsgewalt entzogen. Er übergab symbolisch seinen Rathausschlüssel an Walter Schwaiger. „Du kannst nicht immer Schultes sein, Günter das kannst Du nicht“, sangen Pfingstlümmel und Kinder gemeinsam und riefen so die fünfte Jahreszeit in der kleinen Albgemeinde aus.

„Die Erde bebt, das Rathaus zittert, dr Schultes, der guckt ganz verknittert. Er fleht uns a mit Muffensausa und beugt sich unserm Narrenbrausa. Ein Sturm des Rothaus hot erschüttert, wie Espenlaub der Schultes zittert. Die Obrigkeit gerät ins Wanka, und tut mit em letzde Hemmad schwanka“, reimte Schwaiger. „Den letze Groscha gib’ uns her, die Gmoindskass isch eh fatzaleer, auf diesen Schreck wird dr wieder monter und gibt ons jetzt den Schlüssel ronter. Doch weil Du hosch zwei lenke Händ und hasch au sonschd nix rechts glernt, als Schultes bloß klanschd Reda schwingea, vielleicht kasch au a Liadla singa.“

Und so stimmte Petra Riebort mit ihrem Akkoprdeon fetzige Schlager an und die Polonaise ging in die zweite Runde. „Dr Schultes tut nun Schlager senga, und manchmal med de Hüfta schwenga, er liebt das Leba, liebt die Fraua, wird nur noch auf die Pauke haua.“ Mit diesen Versen verzog sich das närrische Überfallkommando ins Amtszimmer des Entthronten und ließ sich ein zünftiges Vesper auf Rieborts Kosten schmecken. Für nächstes Jahr bestellten die Narren schon mal „warme Leberkäswecka“ vor: „Immer nur Budderbrezel isch ja langweilig.“ Die Kinder durften ihr eigenes Buffet im Vorraum des Rathauses einnehmen.