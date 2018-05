Pfingstlümmel aus Hohenstadt zeigen sich spendabel

Nicht nur närrisch, sondern auch spendabel haben sich die Pfingstlümmel von Hohenstadt über die Fasnetstage gezeigt. Bei Sturm auf das Hohenstadter Rathaus am „Glombiga Doschdeg“ hatte Oberlümmel Armin Ramminger auch einen Scheck im Beutel der Pfingstlümmel dabei, den er dem entmachteten Schultes Günter Riebort übergab, quasi als Entschädigung für die vorübergehende Amtsenthebung. 500 Euro spendeten die Pfingstlümmel der Gemeinde Hohenstadt und war gezielt für die Kindergartenkinder: 250 Euro für die Jungen und Mädchen des Hohenstadter Kindergartens und 250 Euro für die der Wichtelstube. Bürgermeister Riebort als „Lümmel“ nahm das Geld mit einem dreifachen „Pfingst - Lümmel“ dankend aus den Händen Rammingers entgegen, aber auch mit dem Zusatz: „Geldspenden sind uns immer willkommen, egal zu welcher Jahreszeit.“ Über die Zuwendung freuten sich auf die beiden Erzieherinnen Alexandra Nezval und Xandra Sohn. Schöne Tage haben die Narren aus Hohenstadt übrigens am „Glombiga Doschdeg“ wie am Freitag bei ihrem farbenprächtigen Umzug erlebt. An diesem Montag sind sie beim Rosenmontagumzug in Westerheim anzutreffen. Foto: Steidle