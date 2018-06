Mercedes landet im Graben

Rund 82 000 Euro Sachschaden ist entstanden bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch bei Hohenstadt.

Kurz nach 6 Uhr fuhr ein Mercedes-Fahrer auf der Autobahn von Ulm Richtung Stuttgart. Die Straße war zu dieser Zeit schneebedeckt. Weil der Verkehr sich staute, musste der Autofahrer abbremsen. Am Mercedes des 62-Jährigen waren jedoch Sommerreifen montiert. Dadurch rutschte der Wagen auf einen Kleinlaster und schleuderte anschließend von der Fahrbahn in einen Acker. Durch den Zusammenstoß drehte sich der Lkw um 180 Grad und kam entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen. Zum Glück blieben beide Fahrer unverletzt. Am Mercedes entstand Totalschaden. Ein Abschleppunternehmen musste den Wagen bergen. Dadurch staute sich der Verkehr über mehrere Kilometer.