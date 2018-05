Lastwagen kommt von A8 ab und steckt in Acker fest

Auf der Autobahn bei Hohenstadt ist ein Lastwagen von der Fahrbahn abgekommen und im Acker gelandet.

Am Freitag gegen 17 Uhr fuhr ein Sattelzug auf der A 8 in Richtung München. Kurz nach der Ausfahrt Hohenstadt kam er aufgrund von Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Durch den weichen Untergrund war es dem Lenker nicht möglich, den Lastwagen wieder auf die Fahrbahn zu lenken. Er fuhr eine drei Meter hohe Böschung hinunter und blieb nach 50 Meter im Acker stecken.

Am Lastwagen entstand kein Sachschaden. Der Flurschaden an der Böschung und am angesäten Acker kann noch nicht beziffert werden. Der Lastwagen musste durch ein Abschleppunternehmen aus dem Acker gezogen werden. Die rechte Spur war deshalb für eine Stunde gesperrt. Kurzzeitig musste die Richtungsfahrbahn zwei Mal ganz gesperrt werden. Die Unfallaufnahme war um 22.45 Uhr beendet.