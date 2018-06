Kurt Oldenburg hat 100 Mal Blut gespendet

In der jüngsten Sitzung des Hohenstadter Gemeinderats hat Bürgermeister Günter Riebort fleißige Blutspender seiner Gemeinde geehrt und mit Geschenken bedacht. Er bezeichnete die Blutspender als Lebensretter und dankte ihren für ihren uneigennützigen und wertvollen Einsatz für die Gesellschaft. Es sei nicht selbstverständlich Blut für andere Menschen spenden. Blut sei ein wichtiger Stoff für lebensrettende Operationen und Therapien, erläuterte er: „Da Blut nicht hergestellt werden kann, ist es umso wichtiger, dass Menschen dazu bereit sind, von ihrem eigenen Blut kleinere Mengen abzugeben.“ Fünf Bürger aus Hohenstadt ehrte Günter Riebort, von denen allerdings nur zwei in der Sitzung am Dienstagabend anwesend sein konnten. Für 100 Blutspenden zeichnete er seinen langjährigen Stellvertreter Kurt Oldenburg aus. Er erhielt die Blutspender-Ehrennadel in Gold mit Kranz und der Zahl 100 sowie „etwas zum Nachfüllen“, wie Riebort humorvoll sagte. Berthold Enderle wurde für zehn Blutspenden geehrt. Jochen Falkenstein (zehn Mal), Erwin Schweizer (25 Mal) und Armin Schweizer (50 Mal) erhielten ebenfalls ein dickes Lob des Hohenstadter Bürgermeisters. Das Bild zeigt Riebort (Mitte) mit den Geehrten Berthold Enderle (links) und Kurt Oldenburg.