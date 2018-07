„Gaffen“ beim Florianshock in Hohenstadt druchaus erwünscht

Feuerwehralarm mit lautem Heulen der Sirene am Sonntag um 10.30 Uhr in Hohenstadt: Es scheinen nur Sekunden zu vergehen, schon rauscht das erste Einsatzfahrzeug an: In der Ortsmitte ist technische Hilfsleistung notwendig und eine eingeklemmte Person zu befreien. Außerdem ist ein weiterer Trupp im Vereinsheim der Pfingstlümmel zur Brandbekämpfung notwendig. Rund um den Einsatzort hat sich eine große Menge Zuschauer versammelt, die den beherzten Einsatz der Jugendfeuerwehr verfolgt. Ausnahmsweise ist in diesem Fall das „Gaffen“ erwünscht, denn zum traditionellen Florianshock gibt es eine Schauübung der Jugendwehr. Die „Glanzleistung der Jungen“ erhält großen Beifall, dann geht es zum Fassanstich ins Feuerwehrhaus.

Schnell, konzentriert und schön aufeinander abgestimmt, so hat sich die Jugendfeuerwehr in Hohenstadt bei der Schauübung präsentiert. 15 junge Männer leisten mit Unterstützung ihrer älteren Kameraden technische Hilfe für den Insassen eines Fahrzeugs: Es brennt nicht, aber die darin eingeklemmte Person ist zu retten. Schere und Spreizer sind dafür fachmännisch anzusetzen und die Person im Auto zu bergen.

Parallel dazu bekämpft eine andere Truppe, angerückt mit weiterem Löschfahrzeug, den Brand im Vereinsheim. Die Wasserversorgung muss aufgebaut werden – zum einen vom Löschfahrzeug zum Objekt, zum anderen vom Hydranten zum Fahrzeug, damit der Tank dort nicht leer wird. Atemschutzgeräte werden herausgeholt und aufgesetzt – es sind von den Jungs selbst gebastelte Attrappen, um es möglichst echt aussehen zu lassen. Parallel zum Vereinsheim sind zwei Kameraden in Riegelstellung, spritzen entlang des Hauses einfach nur Wasser die Straße herauf, so dass die Flammen nicht zum Nachbarhaus gelangen können.

Im Pfingstlümmelheim werden schließlich noch Lüfter gesetzt und sogar eine Person geborgen: Ein dicker Teddybär wird liegend auf einer Trage abtransportiert. Doch während die faszinierten Zuschauer bereits zum Feuerwehrhaus herüberwandern, muss die Dorfmitte noch aufgeräumt werden. Hand in Hand und wieder sichtbar gut abgestimmt erfolgt auch diese Arbeit der Feuerwehrkameraden in kürzester Zeit.

Während sich die Kleinen auf der Hüpfburg und andere auf dem Flohmarkt vergnügen, greift Bürgermeister Günter Riebort mit Hans-Friedrich Kumpf von der Kaiserbrauerei zum Holzhammer: Das kühle Blonde darf aus dem Fass, denn das ist nun „angestochen“, der Hock eröffnet und das Wetter setzt den i-Punkt. Sonne pur und beste Stimmung in Hohenstadt bei der Freiwilligen Feuerwehr. Zachlreiche Gäste genießen bis in den späten Nachmittag hinein das Miteinander beim Florianshock.