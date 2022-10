Züge der Schwäbischen Alb-Bahn enden in Schelklingen

Weil die Deutsche Bahn in der Gegend um Blaubeuren Brücken erneuert, ist die Donaubahn während der Herbstferien im Zeitraum von Montag, 31. Oktober, bis Sonntag, 6. November, komplett für den Zugverkehr gesperrt. Dies hat auch unmittelbare Auswirkungen auf die Schwäbische Alb-Bahn, teilen die Betreiber in einem Schreiben mit.

In diesem Zeitraum können keine Direktverbindungen von oder nach Ulm Hauptbahnhof angeboten werden, da die Züge auf die Schwäbische Alb erst in Schelklingen starten oder in der Gegenrichtung vorzeitig dort enden. Konkret betroffen davon sind folgende SAB-Züge: SAB 88200 (Montag bis Freitag): Münsingen ab 6.25 Uhr – Zug endet vorzeitig in Schelklingen (an 7.03 Uhr); SAB 88210 (Samstag, Sonntag und Freitag): Münsingen ab 8 Uhr – Zug endet vorzeitig in Schelklingen (an 8.38 Uhr); SAB 88211 (täglich): Ulm Hbf ab 9.20 Uhr, Schelklingen ab 9.50 Uhr – Trochtelfingen (Hz) an 11.26 Uhr – Zug startet erst ab Schelklingen. Ein Schienenersatzverkehr zwischen Ulm Hauptbahnhof und Schelklingen wird eingerichtet.