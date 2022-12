Zirkusaufführung für Opa Franz begeistert Klein und Groß

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Vor mehr als 130 kleinen und großen Zuschauern präsentierte das Figurentheater Marotte die Geschichte von Opa Franz, Kater Feldmann und Opas Enkel Kalle. Thomas Hänsel packte zunächst das riesige Geschenk, welches auf der Bühne stand, aus. Dies entpuppte sich als Theater mit liebevoll gestalteter Kulisse, was die Kinder lächeln und staunen ließ. Schließlich zauberte der Puppenspieler mit geschickten Händen eine ganz eigene Welt in die kleine malerische Kulisse rund um das Eigenheim von Opa Franz und seinem Kater Feldmann. Wie der verwirrte Opa und sein maunzender Kater das Weihnachtsfest verbringen, begeisterte und fesselte die Kinder von Anfang an. Thomas Hänsel gab sich nicht nur als Spieler, sondern zugleich auch als Erzähler, der sich lückenlos in seine Darstellung integrierte. Als dann noch Opas Enkel Kalle mitmischte, stieg die Spannung bei den Kindern fast ins Unermessliche. Was trieb der nur die ganze Zeit mit Feldmann im Schuppen? Geheimnisvolle Schatten zeichneten sich durch das Fenster ab, die die Fantasie anspornten. Am Ende präsentierten die beiden liebenswerten und witzigen Figuren eine Zirkusaufführung für Opa Franz. Der Tenor der Zuschauer: „Genial gespielt, witzig und spannend.“