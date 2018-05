X-treme Battle: Neue Hindernisse locken die Läufer

600 Läufer aus nah und fern werden am Samstag, 14. Juli, am Sontheimer Sportheim zu dem 15 Kilometer langen Geländelauf rund um Heroldstatt starten, der wegen der Fußball-Weltmeisterschaft vorverlegt wurde auf 15 Uhr. Erwartet werden Läufer aller Altersgruppen, einzeln und in Teams, darunter auch Stars wie Darko Tesic, der den Lauf bereits mehrfach gewonnen hat. 20 Hindernisse warten auf die Läufer. Neben beliebten Attraktionen wie dem großen Schlammloch am Auffüllplatz soll es auch neue Hindernisse geben. Firmen, private Sponsoren und Vereine unterstützen den Lauf, allen voran die Feuerwehr.

„Ohne Feuerwehr gäbe es den X-treme Battle in dieser Form hier nicht“, sagt Battle-Organisator Flo Beinlich vom Sportclub Heroldstatt (SCH). Mehr als 100 000 Liter Wasser werden für die großen Wasserhindernisse benötigt, darunter ein großer Wassercontainer am Sportplatz Sontheim. Auch an der Sontheimer Höhle, bei der Kläranlage und am Auffüllplatz gibt es Wasserhindernisse. Das Wasser wird mit einem Milch-LKW zu den Hindernissen transportiert. Das Schlammloch am Auffüllplatz wird eine Woche vorher ausgebaggert – und später wieder zurückgebaut, wie alle Hindernisse – eine arbeitsintensive Aufgabe.

Mehr als 100 Helfer unterstützen

Mehr als 100 Helfer sind im Einsatz, neben Vereinsmitgliedern von SCH und Jugendclub auch Privatpersonen. Beinlich hofft wie in den Vorjahren auf viele Zuschauer, für die einiges geboten wird rund ums Sontheimer Sportheim: Sie können die Sportler an attraktiven Top-Hindernissen live erleben, nur wenige Meter vom großen Bierstand entfernt. Es gibt Getränke aller Art, Bratwürste und Schnitzelwecken – und einen großen Bildschirm für die Fußball-Weltmeisterschaft, damit die Sport-Fans auch in dieser Hinsicht auf ihre Kosten kommen. Battle-Fans dürfen ihre Läufer parallel zur Strecke wie immer gerne mit Fahrrädern begleiten, motorisierte Fahrzeuge sind jedoch nicht erlaubt. Zum Abschluss gibt es eine große Battle-Party mit einem LKW-Auflieger als Riesen-Sound-Container, gestellt von einem örtlichen Sponsor.

Von Stange zu Stange hangeln

Neue Hindernisse bringen Abwechslung in den Lauf. Die Planungen sind noch nicht abgeschlossen, aber falls das klappt, soll es ein großes Metallgerüst geben, bei dem sich die Läufer von Stange zu Stange nach vorne hangeln können. Außerdem will der Militärfahrzeuge-Club aus Magolsheim Fahrzeuge zur Verfügung stellen, unter denen die Läufer durchrobben müssen. Auch die üblichen Hindernisse bieten große Herausforderungen: Hohe Holzpaletten, riesige Strohballen, mannshohe Bulldog-Reifen - nicht zuletzt auch das Gelände selbst. Die Läufer müssen bei dem Survival-Training im Bundeswehr-Stil krasse Steigungen und steile Abhänge überwinden, klettern, hüpfen, rennen springen und schwimmen.

Das Einzige was es nicht gibt, ist Leistungsdruck: Jeder läuft sein eigenes Tempo, in der Gruppe oder alleine. Und jeder darf jedem helfen. Teamgeist und gute Laune sind beim Battle wichtiger als die Stoppuhr. Trotzdem gibt es natülich einige Läufer mit viel Ehrgeiz, die ganz vorne mit dabei sein wollen. Für die Läufer-Teams gibt es inzwischen Gruppenwertungen. Die Anerkennung gilt jedoch auch älteren oder weniger sportlichen Menschen, die den Lauf trotzdem wagen und es irgendwie schaffen, ins Ziel zu kommen – jeder nach seinen Möglichkeiten, wie Flo Beinlich betont: „Dabei sein ist alles!“

Spannender Rundparcours

Die Battle-Strecke beginnt am Sontheimer Sportplatz. Von dort geht es durch den angrenzenden Wald über die Straße nach Seißen durchs Tiefental. Über die Steigungen bei der Sontheimer Höhle laufen die Sportler dann das „Räuberwegle“ runter und über den „Roten Milan“ wieder rauf und kommen dann durchs „Fliegentäle“ zum Auffüllplatz, wo das große Schlammloch auf sie wartet. Danach geht es am Biotop „Saulach“ vorbei und durch den angrenzenden Wald parallel zum Ahornweg über die Felder und die Kläranlage wieder zurück zum Ziel am Sportplatz Sontheim.