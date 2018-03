„Wir können unsere Gemeinde noch gestalten“

Der neue Haushalt der Gemeinde Heroldstatt ist unter Dach und Fach. Einstimmig haben die Ratsmitglieder das fast 350 Seiten umfassende Zahlenwerk von Kämmerer Werner Zimmermann verabschiedet. Der Haushalt 2018 der Gemeinde Heroldstatt hat ein Gesamtvolumen von 11,11 Millionen Euro und liegt um etwa eine halbe Million über der Summe des Vorjahres.

Auf den Verwaltungshaushalt entfallen 8,57 Millionen Euro und auf den Vermögenshaushalt 2,54 Millionen Euro. Erfreulich im Gemeindehaushalt: Der Verwaltungshaushalt wirft einen ordentlichen Überschuss ab, so dass der Kämmerer von einer Zuführungsrate von 528 000 Euro an den Vermögenshaushalt ausgeht.

„Wir haben einen sehr soliden Haushalt, der kein erkennbares Risiko enthält. Es ist ein sehr guter Haushalt, der an die erfolgreichen der Vorjahre nahtlos anknüpft“, erklärte der stellvertretende Bürgermeister Rudolf Weberruß. Er sprach von einem „fundierten Zahlenwerk, in dem ein immenser Arbeitsaufwand des Kämmerers steckt.“ Erfreulich an dem neuen Haushalt sei die gute Zuführungsrate. Sie wie auch eine gute Gewerbesteuer und ein hoher Einkommensteueranteil lassen einen Gestaltungsspielraum bei den Investitionen zu. „Wir brauchen unsere Gemeinde nicht nur verwalten, wir können sie auch gestalten“, unterstrich Weberruß. Und dies sei nicht selbstverständlich.

So sahen es auch Kämmerer Zimmermann und die Gemeinderäte, denen es nach den intensiven Vorberatungen am Ende ein Leichtes war, die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 zu verabschieden. Auch dem Finanzplan und Investitionsprogramm der kommenden Jahre stimmten sie einhellig zu. Klar war den Räten dabei, dass der laufende Betrieb einer Gemeinde sehr viel Geld kostet und insbesondere die Personalkosten steigen. Diese machen inzwischen fast ein Viertel des Verwaltungshaushalts aus und sind in diesem Jahr mit 2,06 Millionen Euro ausgewiesen. Der Anteil der Personalkosten im Kinderhaus beträgt dabei ohne die Reinigungskosten 850 000 Euro oder 41,3 Prozent.

Er habe den Haushalt wie in den Vorjahren „vorsichtig und zurückhaltend kalkuliert, um am Ende lieber positiv als negativ überrascht zu werden“, meinte Zimmermann und verwies auf zwei neue Rekorde im Heroldstatter Haushalt: Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer klettert auf fast 1,6 Millionen Euro und stellt den höchsten Wert in der Gemeindegeschichte dar. Insgesamt werden dabei 6,6 Milliarden Euro auf die Kommunen verteilt. Die Zuweisungen des Landes nach der mangelnden Steuerkraft steigen gegenüber dem Vorjahr deutlich, so dass die Gemeinde an FAG-Zuweisungen (nach dem Finanzausgleichsgesetz) jetzt mehr als eine Million Euro erhält. Dies begründet sich aus der Erhöhung des Kopfbetrags je Einwohner und der allgemeinen guten wirtschaftlichen Entwicklung. Insgesamt nimmt die Gemeinde Heroldstatt an Steuern und Zuweisungen abzüglich der Umlagen 2,56 Millionen Euro ein, im Vorjahr waren es 2,16 Millionen Euro.

Bei der Gewerbesteuer geht der Kämmerer von 1,05 Millionen Euro aus, einer ähnlichen Zahl wie im Vorjahr. Insgesamt habe sich die Gewerbesteuer in Heroldstatt auf einem stabilen hohen Niveau eingependelt. Die Ende 2016 beschlossene Erhöhung der Hebesätze für die Grundsteuern A und B sowie der Gewerbesteuer seien zeitlich begrenzt und dem Bau des Bahnhofs Merklingen/Schwäbische Alb geschuldet, erinnerte Zimmermann bei seinen Infos zu diesen Realsteuern. Die Hundesteuer verbleibe bei einem Planansatz von 16 000 Euro, da die Zahl der Hunde tendenziell gleich bleibe.

Weiterhin schuldenfrei

Keine Kredite muss die Gemeinde Heroldstatt aufnehmen, und das soll auch bis 2023 nach dem Investitionsprogramm so bleiben. Sie soll schuldenfrei bleiben. Um die umfangreichen Vorhaben meistern zu können, ist sie auf Zuschüsse angewiesen und muss in die ordentlich gefüllten Rücklagen greifen.

In diesen liegt mehr Geld als ursprünglich geplant, da im Jahr 2017 statt geplanter 1,12 Millionen Euro nur 700 000 Euro entnommen werden mussten. In den Rücklagen liegen nun 600 000 Euro, von denen 430 000 Euro in diesem Jahr für Investitionen entnommen werden.

Insgesamt profitiere die Gemeinde Heroldstatt von der gesamtwirtschaftlich guten Lage, fasste Kämmerer Werner Zimmermann zusammen: „Die Steuerschätzung zeigt weiter stabile, gesamtwirtschaftlich positive Rahmenbedingungen auf. Dies wird durch erfreulich hohe Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Kommunen bestätigt.“