Windelflitzer-Treff

Jeden letzten Donnerstag im Monat lädt das Team der Gemeindebücherei alle Mamas/Papas mit ihren Kleinsten in die Bücherei ein. In gemütlicher Runde finden Austausch, Begegnung und Kennenlernen genauso statt, wie den Kindern vorzulesen, Fingerspiele zu spielen oder einfach den Kleinen die Möglichkeit zu geben, sich schon so früh wie möglich mit dem Medium Buch zu beschäftigen. „Diese Veranstaltungen sind ein Teil unseres Angebots zur Leseförderung. Vorlesen und das spätere selbständige Lesen fördert die Sprachentwicklung, die Kreativität und Fantasie, ebenso wie Konzentration und Ausdauer“, so Büchereileiterin Lucia Knehr. Nächster Treff ist am Donnerstag, den 24. Februar um 10 Uhr. Nach wie vor müssen die Hygienemaßnahmen eingehalten werden, daher ist eine Anmeldung direkt in der Bücherei oder unter Tel.: 07389-907870 oder Mail: buecherei@heroldstatt.de erforderlich. Es wird darum gebeten, entsprechende Nachweise der derzeit gültigen Corona-Regeln mitzubringen.