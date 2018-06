Werner Knehr gibt nach 21 Jahren SCH-Vorsitz ab

Werner Knehr (57) hat als Vorsitzender den Sportverein zu dem gemacht, was er heute ist: Mit 1100 Mitgliedern ist der Sportclub Heroldstatt (SCH) einer der größten Vereine in der Region – doppelt so groß wie zum Zeitpunkt seiner Gründung. Mit seinen sechs Abteilungen hat er ein Angebot auf die Beine gestellt, das in Gemeinden mit weniger als 3000 Einwohnern nur selten zu finden ist. Nach 21 Jahren gibt der 57-Jährige das Amt ab. Aufgrund der Größe des Vereins wird es künftig nicht mehr einer alleine ausüben, sondern drei Vorsitzende sollen fortan die Geschicke des SC Heroldstatt lenken.

Fußballer Knehr gibt seinen Erfolg der vergangenen Jahre weiter an seine Mannschaft: „Sport ist immer Team-Arbeit. Meine Vorstandsmitglieder haben enorm viel geleistet.“ Sie seien immer hinter ihm gestanden – trotz wechselnder Besetzungen. Ein Grund dafür ist Knehrs starke Persönlichkeit. Er ist einer, den man einfach mögen muss: Sympathisch, offen, jederzeit ansprechbar – ein echter Sportsfreund mit jungenhaftem Charme, ein guter Kamerad. Viele kennen ihn noch aus der Schulzeit in Ennabeuren. Dort kickte er mit seinen Kumpels. Dort war seine Heimat. Der Kontakt ist nie abgerissen.

Doch Werner Knehr ist mehr als der nette Fußballer von nebenan. Wenn es darauf ankommt, kann er auch kämpfen – im Sport ebenso wie bei der Vereinsführung. Er war von Anfang an davon überzeugt, dass die Sportvereine der beiden Teilorte zu einem Verein zusammen geführt werden müssen und hat sich mit Ausdauer, Geschick und Beharrlichkeit dafür eingesetzt.

Sechs Jahre lang für Sportverein Überzeugungsarbeit gekämpft

Die gewachsenen Strukturen zu verändern, war jedoch keine leichte Aufgabe. Knehr gründete mit den Vorständen der SG Sontheim und des SV Ennabeuren 1991 den SCH. Nach einer Übergangszeit von sechs Jahren war der SCH der einzige Verein am Ort.

Viele neue Sportarten wurden in den Verein aufgenommen, zum Beispiel Hip-Hop-Tanzen oder Rope-Skipping. Einrad-Musicals mit 70Kindern und großen Bühnenshows sorgten für Aufsehen.

Werner Knehr übergibt bei der Hauptversammlung am 28. März einen Sportverein, der sich zwar sehen lassen kann. Dennoch warten auf seine Nachfolger wichtige Aufgaben: zum Beispiel der Verkauf des Sportheims in Ennabeuren. Das neue Sport-Areal des SCH soll auf dem Gelände der Sontheimer Anlage entstehen. „Ich bin sicher, wir finden eine gute Lösung“, meint Knehr. Er wird dem Verein auf jeden Fall weiter zur Verfügung stehen – zum Beispiel als Fußball-Trainer – und ansonsten das tun, was er am liebsten macht: Fußballspielen.