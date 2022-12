Weihnachten unterm Dorfchristbaum

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach zweijähriger Pause trafen sich am 24. Dezember wieder hunderte Gäste unterm Sontheimer Dorfchristbaum, um gemeinsam mit den Mitgliedern des Musikvereins Sontheim den Heiligen Abend einzuläuten. Neben der aktiven Kapelle mit ihrem Dirigenten Volker Pflügner brachte auch die Jugendkapelle, unter der Leitung von Franziska Pflügner, weihnachtliche Klänge zu Gehör. Neben klassischen Weihnachtsliedern boten die Musikerinnen und Musiker auch moderne und besinnliche Weisen. Die vielen kleinen Gäste konnten kaum den Besuch des Weihnachtsmanns abwarten, als welcher einmal mehr der Heroldstatter Nikolaus Patrick Thielsch auftrat. Abschließend richtete der erste Vorsitzende René Zäh noch einen Weihnachtsgruß an die Gäste, ehe der benachbarte Schnapsbrenner Hans Fülle seinen alljährlichen Weihnachtsumtrunk an die Musikanten ausschenkte. Im vergangenen Jahr konnte nur ein inoffizielles Weihnachtskonzert stattfinden und im Jahr zuvor traten die Musikanten in kleinen Gruppen zwischen den Gottesdiensten vor der Peter-und Paul-Kirche in Sontheim auf. Umso glücklicher waren alle Anwesenden, dass diese jahrzehntelange Tradition in diesem Jahr wieder in gewohnter Weise durchgeführt werden konnte.