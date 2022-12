Auf Einladung der Gemeindebücherei und als Abschluss und Dankeschön an die Besucher kommt das Marotte-Tournee-Ensemble aus Karlsruhe mit dem Figurentheater „Weihnachten bei Opa Franz“ (Foto: Figurentheater Marotte) nach Heroldstatt. Am Mittwoch, 21. Dezember, um 14 Uhr dürfen sich Kinder ab vier Jahren auf die Geschichte mit Kalle freuen. Der kleine Kalle fährt mit seinem riesigen Koffer zu Opa aufs Land. Am meisten freut er sich auf Kater Feldmann, mit dem er dieses Mal etwas ganz besonderes vorhat. Zusammen studieren sie für Opa Franz ein Weihnachts-Überraschungs-Programm ein und dazu braucht Kalle seinen großen Koffer. Zu sehen gibt es das Figurentheater in der Berghalle Heroldstatt, Karl-Ehmann-Saal. Die Aufführung dauert 45 Minuten.Das Büchereiteam freut sich auf viele kleine und große Besucher. Für Nutzer der Heroldstatter Gemeindebücherei ist der Eintritt frei, Nichtmitglieder bezahlen drei Euro.