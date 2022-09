Wahlnuss-Schaupressen beim Tag der offenen Ölmühle

Aufgrund der überragend üppigen Walnußernte in diesem Jahr in Baden Württemberg zeigt die Traditionsölmühle Fischer im Albgut in Münsingen am Montag, 3. Oktober, von 14 bis 15 Uhr die Möglichkeit der Verwertung von Walnüssen mittels Stempelpresse zu einem Speiseöl.

Die Ölgewinnung aus den Walnusskernen ist wenigen Walnussbaumbesitzern bekannt und stößt dadurch auf Interesse für deren Verarbeitung. Ein Pressvorgang auf der Stempelpresse erfordert zwölf Kilogramm Nusskerne wobei eine Ölausbeute von circa acht Litern (70 Prozent vom Kerngewicht) erreicht wird.

Der „Tag der offenen Ölmühle“ an der Alb-Ölmühle GmbH, Albgut - Hahnensteig 12 - BT22, 72525 Münsingen, soll zeigen, dass das „Denkmal Mühle – Ölmühle“ im historischen, kulturellen und sozialen Zusammenhang große Bedeutung für die Menschen hat – vor dem zweiten Weltkrieg hatte Baden-Württemberg circa 400 Ölmühlen, welches sich heute auf 20 reduzierten, heißt es in einem Schreiben der Mühle Fischer.