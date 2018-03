Vorstandstrio bleibt an der Vereinsspitze

Wahlen, Ehrungen und eine Anpassung der Mitgliedsbeiträge haben Schwerpunkte bei der Jahresversammlung des SC Heroldstatt gebildet. Vorstandsmitglied Werner Knehr leitete die Sitzung und hatte insbesondere sein Augenmerk auf die Bauarbeiten zum neuen Sportzentrum Heroldstatt gerichtet. Er lobte dabei die vielen Eigenleistungen einiger Mitglieder. Der Rohbau stehe, das Dach sei eingedeckt und die Innenarbeiten laufen auf Hochtouren. Zum Jahresende dürfte das Sportheim seiner Einschätzung nach fertiggestellt sein. Knehr verwies zudem auf die Spendenaktion für das Sportzentrum mit dem Verkauf von Bausteinen und der Abgabe von Handabdrücken.

Einstimmig haben die rund 70 anwesenden Mitglieder die Erhöhung der Vereinsbeiträge beschlossen, nachdem Vorstandsmitglied Knehr eine „moderate und angemessene Anpassung“ begründet hatte. Die neuen Mitgliedsbeiträge könnten durchaus einem Verglich mit anderen Vereinen standhalten, betonte Knehr. Die Sportler aus Heroldstatt müssen von 2019 an im Schnitt zwei Euro mehr hinlegen. Die neuen Beträge sehen wie folgt aus: Kinder zahlen jetzt 22 Euro (zwei Euro mehr), Jugendliche 27 Euro (zwei Euro mehr), Erwachsene 38 Euro (drei Euro mehr) und Familien 73 Euro (fünf Euro mehr).

1047 Mitglieder zählte der SC Heroldstatt zum Jahresende 2017, im Jahr zuvor waren es 1038. 53 Zugängen stehen 44 Austritte gegenüber. 634 Sportler und 399 Sportlerinnen hat der Sportclub in seinen Reihen, dabei 200 Jungen und männliche Jugendliche sowie 141 Mädchen und weibliche Jugendliche. Vorstandsmitglied Knehr zog für das vergangene Vereinsjahr eine positive Bilanz und dankte allen Betreuern, Trainern und Helfern für ihren Einsatz. Sein Dank galt auch den Sponsoren, auf die der SCH angewiesen sei. Er berichtete von einer Vorstandssitzung, 14 Ausschusssitzungen, acht Bausitzungen und einer Klausurtagung. Erfolgreich seien die Veranstaltungen das Jahr über mit Sportwoche, Oktobierfest, Schlachtfest und Jahresfeier gewesen.

Diese Termine seien auch für das laufende Vereinsjahr geplant, informierte Knehr. Ferner soll die einheitliche Ausrüstung und Ausstattung der Sportler fortgesetzt werden, so 2018 im Bereich des Herrenfußballs und des Breitensports. Dass im SC Heroldstatt ein aktives und vielseitiges Sporttreiben geboten ist, das viele Mitglieder gerne annehmen, war den Berichten der Abteilungsleiter aus den Sparten Tennis, Tischtennis, Fußball, Schießen, Ski und Breitensport zu entnehmen. Die Abteilungsleiter gingen auf das sportliche Geschehen in ihren Gruppen ein und unterstrichen dabei auch die sportlichen Erfolge. Eine besondere Ehrung erfuhr der SCH im Rahmen der Sportwoche 2017, nämlich den Integrationspreis des DFB „2:0 für ein Willkommen“. Den Preis aus den Händen des WFV-Bezirksvorsitzender Donau/Iller Manfred Merkle haben dankend Hans Fülle, Bernhard Schiele und Kurt Timm entgegengenommen.

Bei den Wahlen hat die Versammlung einstimmig die drei Vorstandsmitglieder Werner Knehr, Daniel Schmeißer und Florian Beinlich bestätigt. Auch die jeweiligen Stellvertreter sind die „alten“ mit Tina Baumeister, Markus Zeifang und Paul Maute. Das Amt des Kassierers hat weiterhin Walter Schmid inne, das des Schriftführers Richard Fülle. Die Zahl der Beisitzer fällt künftig geringer aus, da Matthias Rommel, Daniel Frank und Stefan Abbenzeller ihre Posten zur Verfügung stellten und nicht mehr kandidierten. Nachfolger konnten aus der Versammlung nicht gefunden werden, dies soll im Laufe des Jahres geschehen.

Als Ausschussmitglieder wurden Werner Sontheimer und Ingo Weber bestätigt. Jugendsprecherin ist weiterhin Helen Knehr und für das Sponsoring im SCH bleibt Daniel Schmeißer zuständig. Eine Änderung gab es im Bereich des Breitensports, da Abteilungsleiter Norman König aus beruflichen Gründen nicht mehr kandidierte. Die mitgliederstärkste Abteilung mit zahlreichen Gruppierungen leitet künftig ein Quartett mit Stephanie Anhorn, Dorothee Färber, Roland Aigeltinger und Lara Wagner. Die anderen Abteilungsleiter sind wie gehabt Bernhard Schiele (Fußball), Stefan Pflügner (Tischtennis), Dirk Süßmuth (Sczützen), Julian Maute (Ski) und kommissarisch Kurt Timm (Tennis). Kassenprüfer sind weiterhin Rainer Söll und Monika Beinlich. Den Wirtschaftsdienst im Sportzentrum werden weiterhin Hans-Georg Zeifang und Dominik Jänicke leiten. Wie gehabt wird Thomas Schöllhammer die Geschäftsstelle des SCH führen.

Mit einem Blick auf die Veranstaltungen und Termine in diesem Jahr endete die harmonische Jahresversammlung, bei der Dietmar Frenzel als stellvertretender Bürgermeister ein Grußwort sprach. Der SCH habe im vergangenen Jahr wieder sehr viele Aktivitäten, Turniere und Wettbewerbe auf die Beine gestellt und viele Menschen bewegt, Sport zu treiben, sich im sportlichen Wettkampf zu messen und Spaß und Freude in der Gemeinschaft zu haben, erklärte Frenzel anerkennend. Er lobte das ehrenamtliche Engagement vieler Mitglieder beim Sporttreiben wie beim Bau des Vereinsheims. „Dies ist in der heutigen Zeit, in der immer weniger Freizeit neben Familie und Beruf bleich, nicht einfach und selbstverständlich“, betonte Frenzel. Weiterhin werde die Gemeinde den Verein so gut wie möglich unterstützen. Was den Neubau des Sportzentrums angeht, so habe der Gemeinderat aktuell für den Bebauungsplan einen Satzungsbeschluss gefasst und für Ausgleichsflächen gesorgt.