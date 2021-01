Vorfahrt missachtet und aufgefahren

Die Vorfahrt missachtet hat ein 75-jähriger Autofahrer in Heroldstatt, er übersah am Samstagabend ein anderes Auto. Der 75-Jährige fuhr gegen 18 Uhr in der Gewerbestraße entlang in Sontheim. Er wollte nach links in die Laichinger Straße einbiegen. Dabei übersah der Fahrer des Mazda einen Renault. Der fuhr in Richtung Laichingen. Ein Zusammenstoß konnte nicht mehr verhindert werden. Bei dem Unfall erlitt der 19-jährige Fahrer des Renault leichte Verletzungen. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 9000 Euro. Auch die Heroldstatter Feuerwehr war im Einsatz.