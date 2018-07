Viertklässler feiern: Ein Hoch auf die schöne Grundschulzeit

Zu jedem Schuljahresende gehören Verabschiedungen, sei es von Lehrern, Hausmeistern, Schulabgängern oder auch Viertklässlern. In den Grundschulen der Region werden zurzeit die Viertklässler verabschiedet, denn für sie startet zum neuen Schuljahr ein neuer Lebensabschnitt an einer anderen Schule. Als Fünftklässler besuchen sie dann in Laichingen etwa das Albert-Schweitzer-Gymnasium, die Anne-Frank-Realschule oder Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule.

An der Grundschule Heroldstatt haben am Dienstagvormittag bei einem Schulfest die Viertklässler Ade und Lebewohl gesagt und ihren Mitschülern alles Gute gewünscht. Die Kinder der Klassen vier eröffneten die Feier auf dem Drachenplatz der Schule bei sonnigem Wetter mit dem Lied „Die vier Jahre geh’n zu Ende und wir sagen Tschüss! Macht’s gut. Vor uns liegen Abenteuer, da braucht jeder eine Menge Mut.“ Und die Verabschiedungsfeier beendeten sie mit einem Loblied und meinten „ein Hoch, auf das, was vor uns liegt, ein Hoch auf das, was uns vereint.“ Ferner sangen sie ein Hoch auf viele Momente und Erinnerungen an der Schule und ihre Klassen und vor allem auf die Grundschulzeit.

Neubeginn auf neuem Spielfeld

Rektorin Daniela Weigel-Manz sprach von einem besonderen Tag für die Viertklässler, denn „sie wagen nach den Ferien einen neuen Lebensabschnitt und einen großen Schritt Richtung Erwachsenwerden“. Mit Blick auf die zu Ende gegangene Fußball-Weltmeisterschaft verglich die Schulleiterin die Grundschulzeit mit einem Fußballspiel, zu dem Teamgeist, Trainer, Betreuer und Fans gehören, aber auch ein Trainingslager, das die Schulabgänger in Sonnenbühl verbrachten. Fleiß und Einsatz seien erforderlich und Spielregeln zu beachten gewesen, da sonst eine Rote Karte gezückt wurde. „Jeder Spieler hat sich mit seinen Begabungen eingebracht, jetzt geht es mit einer anderen Mannschaft auf ein neues Spielfeld“, meinte Daniela Weigel-Manz und wünschte den scheidenden Viertklässlern nette neue Mitspieler in einem fairen Miteinander.

Zum Abschlussfest gehörten noch weitere Beiträge der Mitschüler: Etwa ein Lob auf die „Ferienzeit als die beste Zeit“, ein selbstverfasstes Gedicht dreier Schülerinnen zum „Abschied“ und für jeden Viertklässler als Erinnerung ein Bild mit einer Blume, das die Drittklässler liebevoll gemalt hatten. Eingebettet in die Feierstunde war auch noch die Verleihung der Ehrenurkunden, die zahlreiche Grundschüler bei den Bundesjugendspielen erworben haben. Rektorin Daniela Weigel-Manz beglückwünschte die erfolgreichen jungen Sportler, aber auch die, die eine Siegerurkunde erreicht haben.

Ein wichtiger Punkt der Schulfeier bildete die Verabschiedung des Hausmeister-Ehepaars Franz und Beate Apfel, denen Rektorin Daniela Weigel-Manz und der stellvertretende Bürgermeister Rudolf Weberruß für ihren jahrelangen Einsatz dankten. „Letztmals werden Franz und Beate Apfel die Haustüre und Klassenzimmer aufschließen oder den Pausenverkauf tätigen“, machte Daniela Weigel-Manz den Schülern klar und sprach ihnen den Dank des gesamten Lehrerkollegiums aus. Dem Rentner-Ehepaar wünschte sie alles Gute: „Genießen Sie ihre neu gewonnene Freizeit.“

16 Jahre im Dienst der Schule

„Mehr als 16 Jahre hat Franz Apfel das ihm anvertraute Gebäude und die dazu gehörigen Außenanlagen pflichtbewusst betreut“, betonte Rudolf Weberruß. Seine Frau Beate Apfel habe ihn dabei immer tatkräftig unterstützt und den Schülern nebenbei Backwaren und Getränke verkauft. Weberruß lobte ihren Einsatz während der vergangenen 16 Jahre und dankte für die gewissenhafte und gute Tätigkeit. Von Herzen wünschte er ihnen einen erfüllten Ruhestand, in dem sie für wichtige Dinge des Lebens ausreichend Zeit finden, wie etwa für die Enkelkinder.

Als Ausdruck des Dankes überreichte er einen Reisegutschein. Seit dem 1. April 2002 waren Franz und Beate Apfel als Hausmeister-Ehepaar bei der Gemeinde Heroldstatt angestellt, zunächst für die Grund- und Hauptschule mit Werkrealschule und dann für die Grundschule Heroldstatt. Zum 1. August treten sie in den Ruhestand.