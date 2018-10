Vier Verletzte und hoher Sachschaden nach Unfall bei B465

Eine Schwerverletzte, drei Leichtverletzte und ein Sachschaden in Höhe von etwa 30 000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag gegen 14.45 Uhr an der Einmündung der L230 in die B465 ereignet hat.

Ein 91-jähriger Göppinger war nach Angaben der Polizei mit seinem Mercedes auf der Landesstraße von Gomaringen in Richtung Münsingen unterwegs. An der Einmündung wollte er nach links in Richtung Bad Urach einbiegen. Dabei übersah er einen von links kommenden Land Rover, dessen 38-jährige Fahrerin keine Möglichkeit mehr hatte rechtzeitig zu reagieren.

Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge, bei der der Mercedes-Fahrer so schwer verletzt wurde, dass er vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden musste. Eine 83-jährige Mitfahrerin im Mercedes sowie die Fahrerin des Land Rover und ihr 38 Jahre alter Beifahrer erlitten leichte Verletzungen und konnten das Krankenhaus später nach ambulanter Behandlung wieder verlassen.

Eine weitere, 89 Jahre alte Mitfahrerin im Mercedes und ein zwei Jahre altes Kind im Land Rover blieben unverletzt. Die beiden schwer beschädigten Fahrzeuge wurden vom Abschleppdienst geborgen.