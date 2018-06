Viele Aufschläge für die Heroldstatter Tennisspieler

Die Tennis-Mannschaften des SC Heroldstatt sind am Wochenende aktiv gewesen. Die Spielberichte der jeweiligen Teams:

Damen 1

Die Heroldstatter Damen starteten nach ihrem Aufstieg im vergangenen Jahr am Wochenende in der Bezirksstaffel 2 in die diesjährige Verbandsrunde. Aufgrund einer Spielverschiebung hatten sie am Samstag und am Sonntag ein Verbandsrundenspiel.

Am Samstag waren die Damen zu Gast beim SPG Blautal. Alle gespielten Einzel von Teresa Knehr, Sandra Peters, Julia Füllemann und Julia Lorenz mussten nach hart umkämpften Punkten dem Gegner überlassen werden. Somit hatten die Heroldstatter Damen bereits nach den Einzeln verloren. Während das Doppel Füllemann/Lorenz sein Match verloren geben mussten, konnte das Doppel Knehr/Peters im Match-Tie-Break siegen. Somit unterlagen die Heroldstatter Damen 1:5.

Am Sonntag empfingen die Heroldstatter Damen den SSC Stubersheim auf der Sportanlage in Sontheim. Alle gespielten Einzel von Teresa Knehr, Sandra Peters, Julia Füllemann sowie Julia Lorenz konnten die Heroldstatter Damen für sich gewinnen. Die beiden Doppel von Knehr/Peters sowie Füllemann/Lorenz mussten dem Gegner überlassen werden. Glücklich waren die Heroldstatter Damen dennoch über ihren 4:2-Sieg.

Herren 40

Auch die Herren 40 sind im vergangenen Jahr aufgestiegen. Jedoch verloren sie ihr erstes Verbandsrundenspiel mit 4:5 bei den Tennisfreunden Birkenhard. Nach den Einzeln stand es 3:3, die Punkte für Heroldstatt erzielten Thomas Klemm in einem klaren Zwei-Satz-Sieg mit 6:2, 6:1, Thomas Schuster ebenfalls in zwei engen Sätzen mit 7:5, 7:6 und Anton Kley-Bosler in einem packenden Match im Tiebreak mit 14:12.

Heinz Bartosch musste sich leider im Tiebreak mit 5:10 geschlagen geben. Klaus Kley-Bosler verlor in einem umkämpften Spiel in zwei Sätzen mit 5:7, 2:6. Steffen Färber konnte seine normale Leistung nicht abrufen und unterlag mit 0:6, 2:6.

Wegen sintflutartigen Regenfälle musste die Partie unterbrochen werden. Erst am darauffolgenden Tag konnte sie fortgesetzt werden. Lediglich ein Doppel konnte gewonnen werden. Das erst Doppel Thomas Schuster/Anton Kley-Bosler setzte sich in drei Sätzen nach Startschwierigkeiten mit 10:4 durch. Das zweite Doppel Klaus Kley-Bosler/Heinz Bartosch verlor in zwei Sätzen mit 6:1, 6:4. Das dritte Doppel Thomas Klemm/Steffen Färber musste sich ebenfalls in zwei Sätzen mit 3:6, 3:6 geschlagen geben. Es wurden zu viele Chancen ausgelassen. Am kommenden Spieltag geht es mit einer Rumpfmannschaft gegen FIS Alb, die ihre erste Partie für sich entscheiden konnten.

Damen 30

Die Damen 30 sind in der vergangenen Saison in die Verbandsliga aufgestiegen. Sie mussten zu ihrem ersten Spiel eine zweistündige Fahrt auf sich nehmen. Ziel war das im Schwarzwald gelegene Baiersbronn. Bei hohen Temperaturen konnten Simone Hettrich und Maren Raaf, die kurzfristig für eine verhinderte Spielerin einsprang, ihre Einzel für sich entscheiden. Tina Pilloni, Brigitte Peters, Tanja Deschenhalm und Stephanie Baumeister mussten ihre Spiele den starken Gegnerinnen der SPG Baiersbronn überlassen. Nach den Einzeln stand es bereits 2:4 für Baiersbronn.

Die anschließenden Doppelbegegnungen mit Simone Hettrich/Brigitte Peters, Tina Pilloni/Maren Raaf und Tanja Deschenhalm/Stephanie Baumeister mussten an die überlegenen Gegnerinnen abgegeben werden. Die SPG Baiersbronn siegte mit 2:7.

Junioren

Das erste Verbandsrundenspiel in der diesjährigen Saison bestritten die Junioren in neuer Konstellation auf dem Autenrieth Kunststofftechnik-Court in Sontheim. Zu Gast war der TSV Allmendingen. Da nun ein paar der Jungs altershalber aus dieser Jugend rausfielen, ist es für die „Neuen“ eine ziemliche Herausforderung. In den Einzeln spielten Max Peters, Adrian Nowak, Thomas Bourgeois und Aron Blankenhorn. Jeder der Jungs musste den Punkt dem Gegner überlassen, Adrian hat es jedoch bis zum Match Tiebreak geschafft. Die Doppelpaarungen Adrian Nowak/Thomas Bourgeois spielten ebenfalls einen Match Tiebreak, der Punkt ging ebenso an Allmendingen. Auch das zweite Doppel mit Jonas Lang/Aron Blankenhorn musste sich geschlagen geben. Mit 0:6 Punkten ging der Sieg klar an Allmendingen.

Mädchen

Vergangenen Samstag startete die neugegründete Mädchenmannschaft in die diesjährige Verbandsrunde. Freundlich empfangen wurden die Mädchen des TK Ulm auf den Autenrieth Kunststofftechnik-Court der Sportanlage in Sontheim. Die gespielten Einzel von Anna Enderle, Anna-Aurora Mancuso, Emelie Aigner und Elli Weberruß mussten nach hart umkämpften Punkten leider dem Gegner überlassen werden. Somit stand es nach den Einzeln 0:4. Auch die beiden Doppel Anna/Emelie sowie Anna-Aurora/Elli mussten nach tollen Ballwechseln und einem hart umkämpften Tie-Break verloren gegeben werden. Somit verabschiedeten sich die Mädchen vom TK Ulm mit einem 6:0 Sieg.

KidsCup U12

Die neu formierte Kids Cup U12-Mannschaft trat ihr Debütspiel am Mittwoch gegen die Westerheimer Gastmannschaft an. Für die Heroldstatter Spieler war die erstmalige Umstellung von Kleinfeld U10 auf die große „Spielarena“ ein großer Schritt, sprich: Jetzt wurde erstmals das komplette, große Spielfeld bespielt.

Die Einzelspiele wurden engagiert gespielt, aber die Gegner waren routiniert, die diese Klasse bereits im zweiten Jahr spielten, dementsprechend schwer war die Aufgabe. Es konnten in den Einzelmatches Spiele gewonnen worden, aber zu einem Matchgewinn reichte es leider nicht. Auch in den Doppelspielen waren interessante Spielzüge zu sehen, aber der Gegner hatte am Ende des Tages die Nase vorn. Endstand: 0:6. Es spielten: Emilio-Luan Nowak, Lukas Hartmann, Marisa Barth, Clara Schaupp, Luca Lacroce, Paul Frenzel und Henri Frenzel.