Vandalismus an einer Grillstelle bei Heroldstatt

Ihrer Zerstörungswut haben Unbekannte an einer Grillstelle bei Heroldstatt freien Lauf gelassen. Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, hatte sich der Fall von Vandalismus am Freitag, 16. September, oder am Samstag, 17. September, an der Grillstelle Hermannsbühl ereignet. Die Grillstelle befindet sich zwischen Ennabeuren und Feldstetten. Die Randalierer rissen Holzbänke aus der Verankerung und beschädigten den Mülleimer. Der gesamte Grillplatz wurde vermüllt zurückgelassen. Offensichtlich hatten die Täter dort eine Party gefeiert und die Holzbänke zur Befeuerung der Grillstelle benutzt. Zurück blieb ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Der Polizeiposten Laichingen nahm die Ermittlungen auf.