Ungewöhnliches entdecken am Tag des offenen Denkmals

Im Rahmen des Tages des offenen Denkmals, Deutschlands größtem Kulturevent, öffnen am kommenden Sonntag, 11. September, ungewöhnliche Orte ihre Türen. Wie das Dekanatamt Bad Urach-Münsingen schreibt, ist in Münsingen das Alte Gefängnis, Hintere Gasse 8, von 11 bis 18 Uhr für Besucherinnen und Besucher geöffnet. Es werden Führungen durch das alte Gemäuer angeboten. In Trailfingen beteiligt sich die evangelische Kirchengemeinde mit ihrer Andreaskirche am Tag des Offenen Denkmals. Dort gibt es von 12 bis 17 Uhr Führungen im Kirchenraum und für trittsichere Besucher die Gelegenheit, auch den Dachboden und den Kirchturm im Rahmen von Führungen zu entdecken. Außerdem gibt es an der Kirche zwischen 14 und 16 Uhr Kaffee und Kuchen.