Unbekannter bricht in Freizeitpark ein

Ein Unbekannter ist in der Nacht auf Mittwoch im Freizeitpark bei der Bärenhöhle in mehrere Verwaltungs- und Gastronomiegebäude eingebrochen. Dies teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Zwischen 17 Uhr und 7.40 Uhr drang der Täter auf bislang noch ungeklärte Weise in die Räumlichkeiten ein und entwendete Bargeld in noch unbekannter Höhe sowie mehrere Stangen Zigaretten.

Der Polizeiposten Alb hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07121 / 9918-0 zu melden.