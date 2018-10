Unbekannter bricht in Dienstgebäude des Landratsamtes ein

In ein Dienstgebäude des Landratsamt Reutlingen am Schloßhof ist ein bislang Unbekannter zwischen Freitagnachmittag und Samstagvormittag eingebrochen. Das teilte die Polizei am Sonntag mit.

Demnach verschaffte sich der Einbrecher zwischen 17 und 11 Uhr gewaltsam Zutritt zum Gebäude, indem er eine Tür aufhebelte und anschließend mehrere Räume durchsuchte. In einem Büroraum wurde ein kleinerer Tresor aufgebrochen, hierbei fiel dem Täter eine Geldkassette mit einem geringen Bargeldbetrag in die Hände, die er mitnahm. Kriminaltechniker kamen zur Spurensicherung vor Ort. Der angerichtete Sachschaden kann noch nicht beziffert werden.