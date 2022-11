Das Tonfilm-Theater zeigt am Montag, 21. November, um 19 Uhr einen echten Kino-Klassiker: Über den Dächern von Nizza von Alfred Hitchcock. Der Krimi beinhaltet auch eine Liebesgeschichte. Monaco liegt nicht weit von Nizza entfernt und da liegt es nahe, dass Grace Kelly ihren späteren Gatten, den Fürst Rainier von Monaco bei den Film-Aufnahmen oder bei den dortigen Film-Festspielen in Cannes kennen lernte. Ein Jahr später wurde geheiratet und noch heute wird in der Kapelle von Monaco täglich eine Rose auf ihr Grab gelegt. Tolle Filmaufnahmen an der französischen Riviera und die grandiosen Hauptdarsteller Cary Cooper und Grace Kelly machen den Klassiker zu einem ganz außergewöhnlichem Kino-Erlebnis. Wer am Kinoabend einen warmen Snack möchte, sollte sich über die Nummer 0163 / 497 37 85 anmelden.