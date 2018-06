U12-Nachwuchsteam ist Meister

Die Tischtennisspieler des SC Heroldstatt sind wieder an den Platten auf Punktejagd gewesen. Die Herren überzeugten und schlugen die Sportfreunde aus Dornstadt. Das U12-Nachwuchsteam aus Heroldstatt sicherte sich nach einem 9:1 gegen Mähringen die Meisterschaft

Spannend war die Begegnung der Tischtennis-Herren des SC Heroldstatt und der SF Dornstadt IV. Nicht wirklich wunschgemäß aus Heroldstatter Sicht begann die Partie mit den beiden Doppelsiegen für Dornstadt. Umso wichtiger war dann der Sieg im dritten Doppel durch Heroldstatts Christian Ugowski und Rainer Morlok. Doch die Gäste aus Dornstadt vergrößerten in den nächsten Einzeln wieder kontinuierlich ihren Vorsprung auf 7:3.

Lediglich Nico Hirschle und Stefan Pflügner konnten in dieser Phase für den SCH siegen. Was man mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung noch erreichen kann, zeigten eindrucksvoll die folgenden Partien: Daniel Michel, Nico Hirschle, Christian Ugowski, Stefan Pflügner und Rainer Morlok punkteten allesamt und brachten den SC Heroldstatt wieder auf die Siegesspur. Mit 8:7 ging es in das entscheidende Doppel und hier machte das Heroldstatter Duo Christopher Brauchle und Daniel Michel den hart erkämpften 9:7-Sieg perfekt.

Ein weiteres Erfolgserlebnis für den SCH gab es beim U12-Nachwuchsteam zu feiern. Die jungen TT-Spieler bezwangen den SV Mähringen auswärts überlegen mit 9:1 und holten damit ihren sechsten Sieg in Folge. Damit wurden sie völlig verdient Meister in der Gruppe 3 der Bezirksklasse Ulm.

In der U18-Bezirksliga hatte der SCH mit dem Tabellendritten Ulm eine Mannschaft in der Berghalle zu Gast, die nur zu schlagen ist, wenn alles passt. Und dies war an dem Tag nicht gegeben. Die Heroldstatter konnten zwar spielerisch mit den Ulmern weitgehend mithalten, doch in den knappen Spielen zeigten die Ulmer durchweg die größere Nervenstärke. Einzig Heroldstatts Elias Brauchle konnte entgegenhalten und seine Partien klar für sich entscheiden. Mit 3:6 mussten sich am Ende der SC Heroldstatt dem SSV Ulm geschlagen geben.

Die zweite U18-Mannschaft des SCH hatte es mit dem Tabellennachbarn TTC Setzingen zu tun. Mit der Niederlage bei den Doppeln und dem ersten Einzel lag das Team gleich zu Beginn schon mit 0:3 in Rückstand. In den weiteren Einzeln konnte zwar Florian Griesinger und Heiko Rettich noch je ein Einzel für den SCH entscheiden, doch in Summe fand man kein probates Mittel gegen die unangenehm spielenden Setzinger. Die zweite Heimniederlage war nicht mehr abzuwenden. Der TTC Setzingen siegte gegen die zweite U18 vom SCH mit 6:2.