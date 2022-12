Trachtenkapelle stimmt musikalisch auf Heiligabend ein

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Seit vielen Jahrzehnten spielen die Musikerinnen und Musiker der Trachtenkapelle Ennabeuren an Heiligabend ihr traditionelles Weihnachtskonzert am Dorfchristbaum. Sowohl für die Musiker, als auch für die zahlreichen Zuhörer stellt dieses kurzweilige Weihnachtskonzert eine liebgewonnene Tradition dar, die für alle das anstehende Weihnachtsfest einläutet. So freuten sich die Musiker der Trachtenkapelle umso mehr, dass sie heuer wieder ohne pandemische Einschränkungen und bei trockener Witterung ihr Konzert durchführen konnten.

Unter der Leitung von Dirigent Gerhard Rogg ließen die Musiker zahlreiche Weihnachtslieder und bekannte weihnachtliche Melodien erklingen. So begrüßte die Kapelle die anwesenden Gäste mit dem Stück „O Sanctissima!“, ein durch Markus Götz bearbeitetes Arrangement des bekannten Weihnachtslieds „O du fröhliche“. Mit dem Stück „Herbei, Ihr Gläubigen“ in einer Bearbeitung von Josef Mellan folgte sogleich ein zweiter Weihnachtsklassiker. Nach diesen klangvollen Werken folgte mit „Little Sweet Bells“ eine von Martin Scharnagl arrangierte Variation des Weihnachtsliedes „Süßer die Glocken nie klingen“, die mit einem Wechsel von ruhigen und schwungvollen Passagen die Zuhörer in Weihnachtsstimmung brachte. Diese besinnliche Stimmung griff das hierauf folgende Abendlied „Evening Song“ in einer Bearbeitung von Jan de Haan auf musikalische Weise auf. Mit dem Weihnachtslieder-Medley „Happy Christmas“ von Manfred Schneider ließ die Trachtenkapelle ein buntes Potpourri aus bekannten Melodien, das von „Leise rieselt der Schnee“ bis zu „Jingle Bells“ reichte, erklingen. Den Abschluss des Weihnachtskonzertes bildete traditionell das weltbekannte Lied „Stille Nacht“, welches die Zuhörer vollends auf die Weihnachtstage einstimmte und zum Mitsingen einlud.

Der 1. Vorsitzende der Trachtenkapelle Ennabeuren Martin Heilig nutzte die Gelegenheit allen Vereinsmitgliedern, Gönnern und Freunden der Trachtenkapelle für ihre Unterstützung im zurückliegenden Jahr zu danken. „Ich wünsche Ihnen im Namen der Trachtenkapelle Ennabeuren ein frohes, friedliches und gesegnetes Weihnachtsfest sowie einen ruhigen Jahreswechsel und ein gesundes neues Jahr. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen in 2023“, so der 1. Vorsitzende an die Gäste des Weihnachtskonzertes gerichtet.