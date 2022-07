Trachtenkapelle spielt beim Frühjahrskonzert groß auf

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause freuten sich die Ennabeurer Musiker endlich wieder ihr traditionelles Frühjahrskonzert vor Publikum spielen zu dürfen. So begrüßten die Musiker in der Berghalle Heroldstatt am 8. Mai ihre Konzertgäste mit einem bunten Musikprogramm. Von Ouvertüre und Konzertmarsch bis hin zu Filmmusik und bekannten Melodien erklang eine vielfältige Mischung konzertanter Blasmusik. Den ersten Programmteil eröffnete die Trachtenkapelle erstmals unter der Leitung von Dirigent Gerhard Rogg mit „Appalachian Overture“ von James Barnes. Die kraftvolle Ouvertüre entführte die Zuhörer gleich zu Beginn klanglich in die Appalachian Mountains. Mit dem nächsten Stück „Pilatus: Mountain of Dragons“, komponiert von Steven Reineke, blieben die Musiker in den Bergen. Hierbei vertonte die Kapelle die teils dramatische Reise einer Gruppe Abenteurer und deren Kampf mit dem Drachen auf eindrucksvolle Weise. Anschließend erreichte die Reise wieder musikalisch ruhigere Gefilde, indem Leonie Loritz am Solo-Flügelhorn die Zuhörer mir der Ballade „My Dream“ zum Träumen einlud. Den Abschluss des ersten Programmteils bildete der Konzertmarsch „Abel Tasman“.

In den zweiten Programmteil des Konzertabends startete die Trachtenkapelle voller eingängiger Rhythmen mit der ausdrucksvollen Ouvertüre „Choreography“ von Robert Sheldon. Anschließend skizzierten die Musiker auf musikalisch eindrucksvolle Weise mit „Hindenburg - in memoriam Lakehurst, 1937“ von Michael Geisler die letzte Reise des Zeppelins „Hindenburg“. Hierauf folgend brachte die Trachtenkapelle die von Hans Zimmer komponierte Filmmusik „Hummel gets the Rockets“ aus dem Film „The Rock“ zu Gehör. Den Abschluss des zweiten Programmteils bildete der Konzertmarsch „Domi Adventus“. Dem Applaus des begeisterten Publikums ließen die Musiker gerne noch zwei Zugaben folgen.

„Wir haben uns sehr gefreut die erbrachte Probenarbeit im Rahmen des Frühjahrskonzerts endlich vor Publikum aufführen zu können. Es war besonders schön wieder live vor Publikum musizieren zu dürfen. Gemeinsam mit unserem Dirigenten Gerhard Rogg konnten wir mit unseren Gästen ein buntes Konzertprogramm für jeden Musikgeschmack und damit einen unterhaltsamen Konzertabend erleben“, fasste der 1. Vorsitzende Martin Heilig den Konzertabend zufrieden zusammen.