Trachtenkapelle mit Meisterleistung beim Frühjahrskonzert

Einen schönen Hörgenuss hat die Albverein-Trachtenkapelle Ennabeuren bei ihrem Frühjahrskonzert rund 350 begeisterten Zuhörern beschert. Dynamisch, vielfältig, spritzig und gut gelaunt präsentierten sich die rund 60 Musikerinnen und Musiker am Samstagabend in der Berghalle. Unter dem souveränen Dirigat von Reiner Manz spielte sich das Ensemble regelrecht in die Herzen der Zuhörer und bot eine überzeugende Leistung. Viel und lautstarker Beifall war der Dank und die Anerkennung für einen schönen und interessanten Konzertabend. Der Trachtenkapelle gebührt ein dickes Kompliment.

Gelungen war die Musikauswahl, die Dirigent Reiner Manz getroffen hatte: sinfonische Blasmusik im ersten und anspruchsvolle Unterhaltungsmusik im zweiten Teil des traditionellen Frühjahrskonzerts am Tag vor dem Palmsonntag. „Mit Musik den Frühling begrüßen“ lautete das Motto des Konzertabends, das zudem mit den drei Worten „Musik. Gemeinsam. Erleben.“ überschrieben war. Und in der Tat: Musiker und Publikum erlebten gemeinsam die Schönheit und Vielfalt der Blasmusik, und das auf sehr hohem Niveau.

Die Musiker der Trachtenkapelle starteten mit einer dynamischen, schön anzuhörenden Komposition mit majestätischen Fanfaren und schwungvollen Melodien aus der Feder des US-Amerikaners Rossano Galante, der als Auftragskomponist eine Vielzahl an Werken für Sinfonie- und Blasorchester verfasst hat. In „Beyond the Horizon“ zeichnet er ein schönes und atemberaubendes musikalisches Bild vom fast unendlichen Horizont.

Das schöne und eingängige irische Volkslied „Carrickfergus“ wäre beinahe verloren und vergessen gewesen, wenn es der irisch-stämmige Schauspieler Peter O’Toole nicht seinem Freund, dem Musiker Dominic Behan, vorgesungen hätte. Dieser nahm „Carrickfergus“ Mitte der 1960er Jahre in einem Tonstudio auf. Der Folksong wurde daraufhin rasend schnell bekannt und dann von Dutzenden Künstlern interpretiert, auch von James L. Hosay. Dessen herausfordernde Bearbeitung „Carrickfergus Posy“ ließ die Trachtenkapelle Ennnabeuren erklingen und erfreute das Publikum mit schwungvollen wie tragenden irischen Melodien– vom zarten Piano bis Forte. Die sinfonische Tondichtung „Carrickfergus“ ist die Geschichte eines alten und kranken Mannes, der in seine Heimatstadt Carrickfergus zurückkehren möchte, um dort zu sterben – doch er kann nicht. Es enthält deshalb tragisch stimmende Passagen.

Musikalisches Bild der Schweiz

Gekonnt trug das Ensemble um Reiner Manz auch die anspruchsvolle Ouvertüre „Schweizer Mosaik“ aus der Feder des zeitgenössischen Komponisten Markus Götz vor. In seinem eindrucksvollen Werk hat Götz drei Schweizer Volkslieder verarbeitet: „S‘isch mer alles ei ding, ob i lach oder sing“, „La haut sur la montagne“ und „Zoog ä-n am Boogä“. Dabei verarbeitete er das thematische Material der Lieder in Fragmenten zu einem eigenständigen Konzertwerk – wie ein Mosaik. Er wollte in seinem Werk, die Schweiz so darzustellen, wie er sie wahrnimmt: traditionell und gleichzeitig modern. In der sinfonischen Dichtung treffen Ländlermelodien auf barocke Formen wie die Fuge, aber auch Anklänge an populäre Musik sind zu hören. Der Mittelteil, das Largo, ist inspiriert von der prächtigen Schweizer Bergwelt. Markus Götz hat mit seinem „Schweizer Mosaik“ ein besonderes Klanggemälde geschaffen. Und das Besondere bei der Trachtenkapelle Ennabeuren: Sie setzte drei echte Kuhglocken ein: eine von der Alb und zwei vom Allgäu

Mit Schnellpolka in Teil zwei

Mit der Schnellpolka „Loslassen“ von Kapellmeister Carl Michael Zierer aus der Wiener Musiker legte die Trachtenkapelle im zweiten Konzertteil los und erinnerte an die Wiener Musik. Bekannte Filmmelodien des Agenten „James Bond 007“ hat Johan de Meij zu einem schönen Medley zusammengefasst, die die Musiker der Trachtenkapelle in perfekter Intonation präsentierten: zu hören waren die James Bond-Melodien „ All Time High“ aus “Octopussy”, das „James Bond Theme“ aus „Dr. No“, „For Your Eyes Only” „In tödlicher Mission” und „Goldfinger“. Vielfältig waren Rhythmen und Melodien in dem Potpourri, bei die Schlagzeuger gefordert waren.

Klassische und beliebte Melodien hat Dirigent Reiner Manz für den krönenden Abschluss des imposanten Frühjahrskonzerts gewählt, nämlich die aus dem Singspiel „Im Weißen Rössl“ von Ralph Benatzky. Einzelne musikalische Einlagen stammen aus der Feder von Robert Stolz und Robert Gilbert. Nostalgischer Charme kam bei den bekannten Liedern des 1930 in Berlin uraufgeführten Singspiels auf. Arrangeur Stefan Schwalgin das Medley in seiner Bearbeitung um moderne Stilelemente bereichert, so mit Dixieland-Rhythmen, jazzigen Elemente oder einen Rumba-Beat. Sein einfallsreich gestaltetes Potpourri bildet eine farbenfrohe und mitreißende Bereicherung für jedes Blasorchester-Repertoire und auch die Trachtenkapelle Ennabeuren ließ die schönsten Melodien aus dem „Weißen Rössl“ in neuem Glanz erklingen.

Nicht ohne geforderte Zugaben kam die Kapelle herum, und da durfte ein Marsch nicht fehlen. Reiner Manz hatte den Konzertmarsch „Sympatria“ von Thomas Asanger gewählt, in dem auf musikalische Weise das Thema Heimat interpretiert wird: Heimat sei weniger eine Frage der räumlichen Herkunft, sondern viel mehr der sozialen Zugehörigkeit ist. Heimat sei dort, wo sich die Menschen wohlfühlen.

Wie in den Vorjahren ließ dann Manz den Konzertabend bedächtig ausklingen, mit dem Stück „Abendmond “ von Thiemo Kraas. In dem kleinen Nachtstück „Abendmond“ hat er die zwei deutschen Volkslieder Abend wird es wieder“ und „Der Mond ist aufgegangen“ auf schöne Weise verarbeitet.