Trachtenkapelle feiert Jubiläum mit Tag der offenen Tür

Anlässlich ihres 50-jährigen Bestehens feierte die Trachtenkapelle ein halbes Jahrhundert Blasmusik in und aus Ennabeuren mit einem Tag der offenen Tür am Vereinsheim, welcher am 30. April und 1. Mai stattfand. Aus einem halben Jahrhundert Trachtenkapelle Ennabeuren präsentierten die Vereinsmitglieder den Gästen eine liebevoll gestaltete Ausstellung. Auf drei Etagen gaben die Musiker mit Bildern und Exponaten Einblicke in die Vergangenheit und ließen andererseits erleben, was die Kapelle heute auszeichnet. So zeigte eine beeindruckende Bilderstrecke Impressionen aus Konzerten, Wertungsspielen oder Vereinsausflügen. Zudem ließen Exponate – wie die Aufbauten des Schäferlauf-Festwagens – die Wurzeln der Trachtenkapelle, welche in der Albvereins-Ortsgruppe liegen, erkennen.

Aber auch die Gegenwart und Zukunft der Kapelle waren erlebbar. So präsentierten die Kinder der Musikalischen Früherziehung, die Blockflötengruppe und das Vororchester jeweils ihr Können, was seitens der Gäste mit verdientem Applaus belohnt wurde. Wer durch das Zuhören selbst Lust auf das Musizieren bekam, hatte gleich im Anschluss Gelegenheit im Rahmen einer Instrumentenvorstellung die unterschiedlichen Instrumente auszuprobieren oder einen musikalischen Spieleparcours zu bestreiten.

Zusätzlich zu den Feierlichkeiten am Vereinsheim übernahmen die Vereinsmitglieder das traditionelle Aufstellen des Maibaums in der Ennabeurer Ortsmitte. Zahlreiche Helfer trugen mit Tatkraft dazu bei, diese Tradition zum Start in den Mai fortzuführen.

An beiden Festtagen eröffnete die Trachtenkapelle auch die Biergarten-Saison mit ihrem Biergarten am Vereinsheim. So wurden die Festgäste kulinarisch mit Pommes, Roter Wurst oder Steak mit echten Biergarten-Klassikern bestens versorgt. Am Sonntag unterhielt die Jugendkapelle unter der Leitung von Reiner Manz die Festgäste mit Blasmusik. „Wir durften gemeinsam mit unseren Gästen beim Tag der offenen Tür und im Biergarten zwei sehr schöne Festtage anlässlich unseres 50-jährigen Vereinsjubiläums erleben. Entsprechend unserem Motto ‚Musik. Gemeinsam. Erleben.‘ waren die beiden Tage geprägt durch zahlreiche Gespräche, den Austausch über das Erlebte, viel Musik und den Spaß am Zusammenkommen“, resümierte der 1. Vorsitzende Martin Heilig.