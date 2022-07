Trachtenkapelle Ennabeuren ehrt verdiente Musiker

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Das traditionelle Frühjahrskonzert der Trachtenkapelle Ennabeuren bietet alljährlich den würdigen Rahmen, um verdiente Musikerinnen und Musiker für ihre teils jahrzehntelange aktive Tätigkeit zu ehren. In diesem Jahr stellten die Ehrungen in mehrerlei Hinsicht eine Besonderheit dar. So war bereits die Anzahl der geehrten Musiker überdurchschnittlich hoch, da aufgrund der pandemiebedingten Zwangspause zuletzt keine Ehrungen stattfinden konnten. Zudem konnten mit Max Rommel und Karl-Heinz Griesinger zwei Gründungsmitglieder und damit Musiker der ersten Stunde für über 50 Jahre aktives Musizieren geehrt werden. Für seinen unermüdlichen Einsatz für den Verein und seine 30jährige Dirigententätigkeit wurde der Ehrendirigent der Trachtenkapelle Reiner Manz mit der Dirigentennadel in Gold mit Diamant ausgezeichnet. Darüber hinaus ehrte der Vorsitzende des Blasmusikkreisverbandes Ulm/Alb-Donau, Matthias Dolpp, zahlreiche Musikkameraden für deren 10-jähirge, 20-jährige, 30-jährige sowie 40-jährige aktive Tätigkeit für die Trachtenkapelle. So erhielten folgende Musikerinnen und Musiker Ehrungen für ihre aktive Tätigkeit in Form der entsprechenden Ehrennadel des Blasmusikverbands sowie eines Präsentes des Vereins:

Für 10-jährige aktive Tätigkeit: Marcel Buck, Pelle Enz, Julia Manz, Lisa Oßwald, Leonie Ruopp und Alisa Schubauer. Für 20-jährige aktive Tätigkeit: Christian Barth, Angela Wagner, Julia Leimbach, Julia Aubele, Theresa Loritz, Christian Manz und Martin Heilig. Für 30-jährige aktive Tätigkeit: Sabrina Hertrich, Tobias Sempfle und Andreas Zöllner. Für 40-jährige aktive Tätigkeit: Andrea Knehr, Claudia Manz, Armin Hettrich und Bernd Sempfle. Für 50-jährige aktive Tätigkeit: Karl-Heinz Griesinger und Max Rommel. Für 30-jährige Tätigkeit als Dirigent: Reiner Manz.

„Es freut mich sehr, so viele verdiente Musikerinnen und Musiker für ihre teils jahrzehntelange aktive Tätigkeit in der Trachtenkapelle Ennabeuren ehren zu dürfen. Durch euren Einsatz seid ihr echte Stützen des Vereins. Zudem stellt ihr den besten Beweis dafür dar, dass Musik jung hält und die Generationen verbindet. Herzlichen Dank für euer Engagement und auf weiterhin viele gemeinsame Stunden mit Musik!“, so der 1. Vorsitzende Martin Heilig an die Geehrten gerichtet.