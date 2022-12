Trachtenkapelle Ennabeuren bringt Kirche zum Erklingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am ersten Advent spielten die Musikerinnen und Musiker der Trachtenkapelle Ennabeuren unter der Leitung von Gerhard Rogg in der katholischen Kirche in Ennabeuren im Rahmen ihres Kirchenkonzertes auf. An diesem Sonntagabend verwandelte die Kapelle nach intensiver Probenarbeit den Chorraum der Kirche in eine Konzertbühne, um diesem besonderen Ort den passenden musikalischen Rahmen zu geben.

Entsprechend dem kirchlichen Veranstaltungsort orientierte sich auch das Programm an choralen Werken. Hierbei präsentierten die Musiker einen bunten Strauß an Melodien, der von ruhigen und getragenen Stücken, über rockig-moderne Arrangements bis hin zu solistischen Passagen reichte. Es zeigte sich erneut, wie vielfältig Musik zu sein vermag.

Die in der vollbesetzten Kirche anwesenden Konzertgäste erkannten zahlreiche bekannte Melodien wieder und nahmen diese in den winterlichen Adventsabend mit. „Es hat uns große Freude bereitet, dieses besondere Klangerlebnis in der Kirche gemeinsam mit unserem Publikum zu erleben“, fasst der erste Vorsitzende der Trachtenkapelle Martin Heilig das Konzert zusammen und verband dies mit frohen und gesegneten Adventswünschen an alle anwesenden Gäste und Musiker.