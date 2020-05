Tonfilm-Theater stellt auf Auto-Kino um

Das Tonfilm-Theater muss wegen Corona geschlossen sein. Der Betreiber hat sich entschlossen, alte Filme nun im Auto-Kino zu zeigen. Am Montag, 11. Mai, um 20.30 Uhr, kommt es zum offiziellen Start. Das Auto-Kino Münsingen bietet zum Thema Muttertag eine lustige Familiengeschichte mit Heinz Erhardt.

Bei „Vater, Mutter und 9 Kinder“ würden beim Lachen die Autos ganz schön ins Schwanken kommen. „Aber so soll es ja sein“, schreibt Kinobetreiber Hans-Jochen Kraft. Die Fahrzeuge können in Dreier-Reihen bergabwärts am Tonfilm-Theater parken. Flache Flitzer vorne und die großen Boliden hinten. „Wir haben somit Platz für etwa 20 Autos“, sagt Kraft. Der Preis für den Film beträgt für Erwachsene 8 Euro und für U16/Kinder 5 Euro.

Weiter geht es am Sonntag, 17. Mai, mit Dick & Doof in der Fremdenlegion und am Montag, 18. Mai, mit der Serie „Liebe und Heimat“ und dem Film: „Altheidelberg“. Die bereits ausgegebenen Programme der kommenden Monate können sich ändern, weshalb man sich am besten auf der Homepage unter www.tonfilm-theater.de aktuell informiert.

Durch die große Außenleinwand nimmt Familie Kraft es auch ins Visier, in den warmen Monaten ein Open-Air-Kino zu veranstalten, sobald die Corona-Kriese es erlaubt. Hier könnten sie einen Beitrag in den Ferienzeiten und Sommermonaten leisten, dass Alt und Jung mal wieder richtig lachen oder ein Western direkt am Lagerfeuer genießen können.