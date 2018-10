Theaterduo „Sturmvogel“ präsentiert Heroldstatter Kindern Hund Charlie

Ein Theatertag ist am Donnerstag bei den Grundschülern und den älteren Jungen und Mädchen des Kinderhauses Heroldstatt angesagt gewesen. In der Berghalle durften sie mit ihren Lehrerinnen und Erzieherinnen das interaktive Theaterstück „Mein Freund Charlie“ verfolgen, das das Duo von „Sturmvogel“ auf die Bühne der Berghalle brachte. Die Gemeindebücherei Heroldstatt hatte das Gastspiel ermöglicht. Schauspielerin Sandra Jankowski und Schauspieler Frank Klaffke agierten auf der Bühne. Die kleinen Zuschauer wurden unmittelbar ins Geschehen einbezogen und konnten die Handlung mitgestalten. So kam Stimmung auf und der Theaterbesuch wurde für die Kinder sicherlich zu einem unvergesslichen Erlebnis. Das Theaterstück „Mein Freund Charlie“ handelt von der kleinen Kim, die eine Träumerin ist und lustige Geschichten fantasiert. Sie fühlt sich ein bisschen einsam und wünscht sich so sehr einen Freund. Denn in der neuen Stadt ärgern sie die Nachbarskinder, die neue Lehrerin piesakt sie und der Papa ist dauernd im Stress. Dauernd hängt er an Handy und Computer. Da erfindet sich Kim einen unsichtbaren Freund, den Hund Charlie, der sie von nun an überall hin begleitet. Nur Kim kann ihn sehen, er tröstet sie und macht ihr Mut. Am Ende die Überraschung: Der Hund wird lebendig. Zusammen mit den jungen Zuschauern aus Heroldstatt stürzten sich Kim und Charlie immer wieder in neue Abenteuer. Das Theaterstück „Mein Freund Charlie“ bildete den Auftakt zu den Fredericktagen in Heroldstatt, dem landesweiten Literatur-Lese-Fest in Baden-Württemberg. Büchereileiterin Lucia Knehr hatte die Kinder und die Schauspieler vom Theater „Sturmvogel“ in Heroldstatt willkommen geheißen, das 1999 von Sandra Jankowski und Frank Klaffke gegründet worden war. Das Duo aus Reutlingen gastierte schon mehrmals in Heroldstatt. Lucias Knehrs Dank galt noch der Volksbank Laichinger Alb, die die Gemeindebücherei mit einer Spende für die Frederick-Veranstaltungen unterstütze. Der Kulturherbst in Heroldstatt geht für Erwachsene weiter: Zauberkünstler und Magier Andy Häussler besucht am Samstag, 27. Oktober, die Gemeinde und hat um 20 Uhr seinen Auftritt in der Berghalle. Fotos: Steidle